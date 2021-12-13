Путін не вигадав схеми як зберегти свої активи у випадку відключення від системи SWIFT, - Гопко

Таку думку вона висловила в ефірі програми “Коментар з Христиною Шкудор” на Еспресо.TV.



Гопко вважає, що час правління Путіна закінчується, оскільки він немає великої підтримки росіян.



“Рейтинги Путіна в Росії досить низькі і йому потрібні якісь здобутки на зовнішньополітичній арені. Йому потрібно показувати своєму оточенню, що він “рукопожатний” лідер держави і що він може впливати на геополітичні процеси в світі. Я не знаю, чи свідомово Путін визнав, чи в пориві гніву, коли сперечався з Сокуровим, що в Росії майже 2 тис. конфліктів з територіальними претензіями. Тобто, він підтвердив той факт, що в РФ багато республік мають претензії до Кремля. І це не тільки шість республік Надволжя та Якутія, яка втомилась бути донором Москви, а в них немає грошей навіть на лікарні для онкохворих”, - розповіла вона.

Журналістка також зауважила, що Путін прекрасно розуміє, що навіть всередині різних кланів та груп є незадоволення щодо його правління, оскільки Захід може заморозити їхні активи та заборонити навчатись їхнім дітям за кордоном.



“Путін поки що не вигадав схеми як зберегти свої активи в випадку відключення від міжнародної міжбанківської системи SWIFT. Вони домовляються з різними авторитарними режимами як зберегти власні активи, але поки що нічого не вигадали. Тому Путін зараз намагається працювати на внутрішній електорат, а саме своїми військовими маневрами біля кордонів з Україною і зустрічами з президентом США Джо Байденом. Адже одного дня росіяни можуть сказати, що Путін їх вже не влаштовує і те, що відбувається в Росії прискорює цей день. В російських тюрмах катують людей за кращими сталінським традиціями. Сучасна Росія - це країна страху та терору, яка має 2 тис. територіальних претензій власних республік”, - додала Гопко.

Нагадаємо, 7 грудня Байден і Путін спілкувалися у форматі відеозв'язку 7 грудня. Одним із головних питань спільного обговорення було посилення російської військової присутності на кордоні з Україною.

Байден попередив Путіна про відповідь у разі нападу на Україну

9 грудня президент України Володимир Зеленський та президент США провели телефонну розмову. Після цього голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що лідери України та США крім загрози вторгнення РФ і реформ в Україні обговорили "Північний потік-2".

Зеленський заявив, що під час розмови з Байденом обговорив врегулювання війни з РФ, реформи в Україні та перемовини лідерів США і Росії.

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