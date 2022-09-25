Путін останніми рішеннями запускає розпад Росії, - Піонтковський

Про це американський політолог Андрій Піонтковський заявив у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Діяльність Кадирова, це один розпад Росії, територіально-національний. Він не обмежиться виходом Чечні. Надзвичайні невдоволення зріють в Дагестані. Там неймовірна смертність серед дагестанських військових. Вже усім відомо, що досі Путін, остерігаючись невдоволенням російського суспільства, надавав перевагу відправляти бурятів, дагестанців і так далі. Це один аспект розпаду Росії" - зазначив він.

На думку політолога, є ще лінія внутрішнього розпаду.

"Всі ж бачили цю плівку (очільника ПВК "Вагнер" - ред.) Пригожина, який вербував ув'язнених в таборах і тюрмах. Це вже внутрішній розпад держави. Власне в чому функція будь-якої держави – це структура, яка має монополію на насильство. Коли ця монополія передається іншим особам, а тим більше кримінальним, це дуже великий крок до руйнації", - додав Піонтковський.

За його словами, професійні злочинці стали важливим політичним суб'єктом в системі влади Росії.

"Ви уявляєте, що станеться після поразки, коли вся ця програна армія повернеться в столиці. Хто буде найактивніший – це вагнерівці і карні злочинці. Вони прийдуть розбещені грабунками і насильством в українських селах і містах, де вони набивали свої бронетранспортери порохотягами і телефонами. Вони прийдуть на Рубльовку за більшою здобиччю", - зазначив політолог.

Піонтковський вважає, що Путін запускає гігантські механізми остаточного розпаду.

"Половина його звернення адресувалось звинуваченням Заходу, що "ми вимушені навіть будемо застосувати ядерну зброю", бо Захід хоче знищити Росію, Захід планує розпад Росії. Захід потребує від Росії одного – піти з території України і вона це зробить. А от розпад Росії - і внутрішній, і етнічний, і територіальний, він запускається кожним рішенням Путіна, особливо цими останніми рішеннями", - підсумував він.