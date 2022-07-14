Путін підписав закон, що змушує російський бізнес працювати на армію

Про це інформує hromadske з посиланням на прокремлівські РИА Новости.

Крім того, документ дозволяє тимчасове розморожування мобілізаційних потужностей і об’єктів, розбронювання матеріальних цінностей державного резерву, а також понаднормову роботу в окремих організаціях.



Таким чином, це може призвести до перепрацювань, роботи в нічний час, вихідні та святкові дні, а також до обмежень відпускних.