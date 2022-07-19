Путін стимулює конкуренцію в кремлі, бо тоді неможливий заколот, - ексдепутат держдуми Пономарьов

Про це заявив російський опозиційний політик Ілля Пономарьов у ефірі Еспресо.

"Путін давно втомився і він про це неодноразово казав сам. Він просто боїться зараз кудись піти з цієї посади і дуже стурбований своєю спадщиною, своєю роллю в історії, яка буде визнаною іншою росіянами. Тому я вважаю, що він зараз нікуди не збирається. Він не може піти до того, як переможе Україну, а ми розуміємо, що це неможливо взагалі, тому я вважаю, що він помре на цій посаді", - сказав він.

На думку політика, його оточення також роздумує про це і вони про всяк випадок щось роблять, щоб стати головними в черзі на посаду.

"Путін за всім цим спостерігає - він дуже задоволений, що є конкуренція, тому що поки вона триває - неможливий заколот. Конкуренти здадуть інших, тому він навіть стимулює цю конкуренцію і боротьбу за владу, тому що вона є запорукою його власної безпеки", - підсумував Пономарьов.