"Путін злий і засмучений": розвідка США вважає, що РФ вдасться до ескалації щодо України попри санкції та загибель цивільних

Про це заявила директорка національної розвідки США Авріл Хейнс на щорічних слуханнях Комітету з розвідки Палати представників з міжнародних загроз, передає "Голос Америки".



"Наші аналітики вважають, що Путіна навряд чи зупинять такі невдачі і що він може піти на ескалацію, подвоївши свої зусилля, щоб добитись обеззброєння України", - сказала Хейнс.



Хейнс пояснила, що за наявності високої напруженості завжди існує ймовірність "ненавмисної ескалації". При цьому очільниця американської нацрозвідки зазначила, що аналітики у розвідспільноті не помітили змін у ядерній політиці РФ, крім виявлених під час колишніх міжнародних криз.



"Ми також не спостерігали змін позиції (Кремля - ред.) у ядерній (сфері - ред.)... що виходять за межі того, що ми бачили насамперед у моменти підвищеної напруженості", - сказала Хейнс.

DNI Haines: "Our analysts assess that Putin is unlikely to be deterred by such setbacks and instead may escalate, essentially doubling down to achieve Ukrainian disarmament.” pic.twitter.com/V521FWZ7PQ — CSPAN (@cspan) March 8, 2022

Нагадаємо, станом на 9 березня, за даними Генштабу ЗСУ Росія втратила понад 12 тис. військових, 1070 бронемашин, 317 танків, 120 систем артилерії, 49 літаків і 81 гелікоптер.

Водночас директор ЦРУ Вільям Бернс висловив думку, що Путін "імовірно, подвоїть ставку" в намаганні знищити українську армію."Я думаю, що Путін зараз злий і засмучений. Він, ймовірно, подвоїть ставку і намагатиметься роздавити українську армію, не зважаючи на жертви серед цивільного населення", - сказав Бернс, додавши, що США активно обмінюються розвідданими з Україною.Крім того, Бернс заявив, що разом із аналітиками ЦРУ не бачить, як Путін може захопити Київ і замінити уряд Володимира Зеленського промосковським маріонетковим керівництвом.Голова Розвідуправління Міноборони США генерал Скотт Беррієр повідомив, що за попередніми оцінками, кількість загиблих росіян під час вторгнення в Україну станом на 8 березня склала від 2000 до 4000.Думку про ескалацію Путіна також висловила експертка Лорі Гарретт у своєму Twitter."Загнаний у політичний, військовий, дипломатичний кут, Путін стає більш небезпечним. Він не має вибору окрім здійснення ескалації, включно з використанням зброї про яку страшно і думати. Захід має знайти спосіб, яким Путін може врятувати себе, щоб тим самим врятувати Європу"- написала експертка.