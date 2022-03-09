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Головна війна з Росією "Путін злий і засмучений": розвідка США вважає, що РФ вдасться до ескалації щодо України попри санкції та загибель цивільних

"Путін злий і засмучений": розвідка США вважає, що РФ вдасться до ескалації щодо України попри санкції та загибель цивільних

9 березня, 2022 середа
14:37
війна з Росією

Аналітики у розвідці США вважають, що президент РФ Володимир Путін може вдатися до ескалації агресії щодо України, попри військові невдачі та спричинені міжнародними санкціями економічні труднощі

Про це заявила директорка національної розвідки США Авріл Хейнс на щорічних слуханнях Комітету з розвідки Палати представників з міжнародних загроз, передає "Голос Америки".

"Наші аналітики вважають, що Путіна навряд чи зупинять такі невдачі і що він може піти на ескалацію, подвоївши свої зусилля, щоб добитись обеззброєння України", - сказала Хейнс.

Хейнс пояснила, що за наявності високої напруженості завжди існує ймовірність "ненавмисної ескалації". При цьому очільниця американської нацрозвідки зазначила, що аналітики у розвідспільноті не помітили змін у ядерній політиці РФ, крім виявлених під час колишніх міжнародних криз.

"Ми також не спостерігали змін позиції (Кремля - ред.) у ядерній (сфері - ред.)... що виходять за межі того, що ми бачили насамперед у моменти підвищеної напруженості", - сказала Хейнс.

DNI Haines: "Our analysts assess that Putin is unlikely to be deterred by such setbacks and instead may escalate, essentially doubling down to achieve Ukrainian disarmament.” pic.twitter.com/V521FWZ7PQ

— CSPAN (@cspan) March 8, 2022
Водночас директор ЦРУ Вільям Бернс висловив думку, що Путін "імовірно, подвоїть ставку" в намаганні знищити українську армію.

"Я думаю, що Путін зараз злий і засмучений. Він, ймовірно, подвоїть ставку і намагатиметься роздавити українську армію, не зважаючи на жертви серед цивільного населення", - сказав Бернс, додавши, що США активно обмінюються розвідданими з Україною.

Крім того, Бернс заявив, що разом із аналітиками ЦРУ не бачить, як Путін може захопити Київ і замінити уряд Володимира Зеленського промосковським маріонетковим керівництвом.

Голова Розвідуправління Міноборони США генерал Скотт Беррієр повідомив, що за попередніми оцінками, кількість загиблих росіян під час вторгнення в Україну станом на 8 березня склала від 2000 до 4000.

Думку про ескалацію Путіна також висловила експертка Лорі Гарретт у своєму Twitter.

"Загнаний у політичний, військовий, дипломатичний кут, Путін стає більш небезпечним. Він не має вибору окрім здійснення ескалації, включно з використанням зброї про яку страшно і думати. Захід має знайти спосіб, яким Путін може врятувати себе, щоб тим самим врятувати Європу"- написала експертка.
 
  • Нагадаємо, станом на 9 березня, за даними Генштабу ЗСУ Росія втратила понад 12 тис. військових, 1070 бронемашин, 317 танків, 120 систем артилерії, 49 літаків і 81 гелікоптер.
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Новини
Володимир Путiн
США
розвідка США
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