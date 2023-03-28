Якраз інформація з німецького джерела виглядає переконливо і в фактологічному, і в технічному відношеннях. На відміну від версій про "український слід" в "розслідуваннях" американських та європейських ЗМІ пару тижнів тому, а також від "американо-норвезького сліду" Сеймура Герша. Співвідноситься з написаним мною в "Дзеркалі тижня" 13 березня: "…для виконання відповідних підготовчих робіт мало бути залучене хоч і цивільне, але належним чином обладнане судно з бортовим краном для спуску та підйому вантажів, зі спеціально підготовленим екіпажем, оснащене принаймні дистанційно керованим апаратом з маніпулятором для здійснення підводно-технічних робіт. Щось із категорії багатофункціональних аварійно-рятувальних суден того ж типу, що обслуговували будівництво "Північного потоку-2" ("Бахтемир", "Спасатель Карев"), або якесь великорозмірне судно. І виконати комплекс підготовчих робіт неможливо за один спуск на дно протягом лише години, та ще й у трьох місцях… при виконанні підготовчих робіт було використано або підводний мінічовен сухого типу з маніпуляторами, або принаймні відповідний дистанційно керований підводний апарат".

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Головний засіб – допоміжне судно СС-750 (проэкт 141С, НДРівської побудови) офіційно перебуває у складі БФ ВМФ РФ, приписане до ВМБ в Балтійську, що поблизу Калініграда. На борту знаходиться і мінісубмарина АС-26 (проєкт 1855, шифр "Приз")

Ось усе сходиться, причому, не тільки за німецькими даними, але й підтверджується даними з російських джерел. Головний засіб – допоміжне судно СС-750 (проэкт 141С, НДРівської побудови) офіційно перебуває у складі БФ ВМФ РФ, приписане до ВМБ в Балтійську, що поблизу Калініграда. На борту знаходиться і мінісубмарина АС-26 (проєкт 1855, шифр "Приз").

Цікаво й те, що у недавній публікації на сайті Корабел.ру, присвяченій проблемі дефіциту допоміжних суден для ВМФ РФ, якраз відзначено, що "в России несут службу килекторные суда проектов 419 и 141 для подводных грузовых работ". Дуже чітко вказується специфіка судна – виконання підводних вантажних робіт.

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Німецький портал відзначає, що за тиждень до вибухів, 19 вересня, почалися масштабні маневри Балтійського флоту, які "могли бути використані як прикриття для реальної місії"

Німецький портал відзначає, що за тиждень до вибухів, 19 вересня, почалися масштабні маневри Балтійського флоту, які "могли бути використані як прикриття для реальної місії". Відзначається, що в маневрах були залучені бійці 313-го загону спецсил: "Це елітні солдати, навчені для підводних вибухових і диверсійних операцій. У наступні дні підозрілі кораблі були виявлені в районі місць злочину над газопроводом Nord Stream". Якраз на причетність цього загону (але не виключно) до дивних переміщень суден в зоні добудови "Північного потоку-2" у 2021 році і вказувалось як в січневій 2023 р. публікації ДТ, так і в доповіді Центру глобалістики "Стратегія XXI" у жовтні 2021 р.

Щобільше, начальник водолазної станції 313-го Окремого загону спеціального призначення по боротьбі з підводними диверсійними силами Алєксандр Іванов з позивним “Громов” був одним з командирів зведеної групи військовослужбовців Головного управління глибоководних досліджень МО РФ, 342-го аварійно-рятувального загону Балтфлоту та, власне, названого загону.

Тому поява конкретних прізвищ в західних виданнях – справа недалекого часу.

Ну, а нам варто почекати нових багатомільярдних позовів до "Газпрому" і не тільки, оскільки мова йде про вчинене державними організаціями РФ, якими є відповідні військові частини БФ ВМФ РФ.

Джерело

Про автора. Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин

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