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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Путіну потрібно, щоб Захід благав його про зустріч

Портников Віталій
8 жовтня, 2022 субота
10:02
Погляд Віталій Портников

Президент США Джозеф Байден на зустрічі з однопартійцями наголосив, що після Карибської кризи світ ніколи ще не підходив так близько до ядерного армагеддону

Карибська криза була одним з найскладніших випробувань у стосунках між США та СРСР. Тоді загроза ядерної війни виникла у зв'язку з бажанням російського керівництва розмістити свої ракети на території комуністичної Куби, буквально за кілька кілометрів від американського узбережжя. Сполучені штати відреагували жорстко, конфлікт здавався майже неуникним. Зупинити його вдалося тільки за допомогою так званої "човникової" (прихованої) дипломатії. Зустріч між президентом США Джоном Кеннеді та першим секретарем ЦК КПРС Микитою Хрущовим вважають в історії такою, що дозволила випередити реальний ядерний конфлікт, який міг би закінчитися обопільним знищенням двох держав, що мали величезні, як на той час, запаси ядерної зброї.

Тепер, як бачимо, історія може повторитися, хоча в дещо іншому вигляді. Адже Володимир Путін вважає, що завдання ядерного удару по Україні, буде ударом, завданим ядерною державою по країні, яка не володіє такою зброєю. Тобто не спричинить фатальних наслідків для Російської Федерації.

У цивілізованому світі вважають інакше. Хоча досі ніхто чітко не сказав, що означають "катастрофічні наслідки" застосування Росією ядерної зброї, і яким чином це застосування можна зупинити.

Президент США підкреслив, що Сполучені Штати ведуть перемовини дипломатичними каналами, намагаючись пояснити РФ усю небезпеку застосування російським керівництвом ядерної зброї проти України. Однак, разом з цим, Байден сказав, що такі думки у Володимира Путіна можуть з'явитися якраз у передчутті можливої поразки російських ЗС в Україні. А ми вже протягом кількох місяців бачимо саме цю поразку. Те, що амбітні плани російського президента щодо завоювання української території й створення у нашій країні маріонеткового зрадницького уряду, не втілюються у життя.

Те, як реагуватимуть інші держави, Росію, видається, навіть не цікавить. Заступник голови ради безпеки РФ, колишній президент Росії Дмитро Медведєв, якого називають голосом Володимира Путіна, каже про те, що західні країни не посміють відповісти Росії у разі застосування нею ядерної зброї проти України. Тобто і Путін, і Медведєв, й інші представники найвищого російського політичного керівництва впевнені у своїй безкарності.

Отже, завдання цивілізованого світу, якщо він справді хоче запобігти армагеддону, — примусити Володимира Путіна зрозуміти, що безкарно вийти з ймовірної ситуації йому не вдасться.

Утім певні дипломатичні зрушення у російського диктатора вже є. Маю на увазі слова президента США про те, що зустріч з президентом РФ, у випадку, коли Путін вирішить взяти участь у саміті Великої Двадцятки, може відбутися. Байден категорично не відмовився від самої ідеї такої зустрічі.

Досі й президент США, і державний секретар виключали таку можливість. Вони підкреслювали, що після нападу Росії на Україну такі перемовини не мають ніякого сенсу. До часу, аж поки Росія не відмовиться від силового тиску.

Очевидно, що ядерний шантаж, початок Третьої світової війни з апокаліптичними наслідками для Сполучених штатів та інших країн цивілізованого Заходу, може змусити президента США до діалогу із російським очільником. Ця зустріч може бути викликана сподіванням, що після кількох місяців війни в Україні, Путін усвідомить усю небезпеку свого подальшого курсу: як для продовження свого правління у РФ, так і для самої РФ. Мовляв, Сполученим штатам вдасться змусити російського президента, звичайно, не тільки за допомогою жорстких вимог, але й обіцянки якихось економічних можливостей, зупинити війну з Україною і вивести з її території свої війська.

Однак, як на мене, будь-який діалог з Путіним приречений на повний провал. Путін не розуміє і не бажає розуміти мову дипломатії. Він розуміє тільки мову сили. І факт того, що з ним вже погоджуються говорити, може розцінити як необхідність якомога серйозніше тиснути на цивілізований світ. Тиснути ескалацією військових дій, новими політичними рішеннями про анексії українських територій.

Якщо хтось хоче зупинити Путіна, він навряд чи досягне якогось реального успіху під час перемовин з російським диктатором.

І додам. Кремль досі не дав відповіді на запитання, чи відвідає Путін саміт G20, саме тому, що хоче тримати у напрузі тих, хто хотів би таких переговорів. Путіну потрібно, щоб Захід благав його про таку зустріч. І, звичайно, під час такої ймовірної зустрічі пішов би на потрібні для російського президента компроміси. Як сказав той же Медведєв, Росія не збирається складати зброю, а має намір виграти в економічній війні проти Заходу.  

З людьми, які чекають, що опоненти стоятимуть перед ними на колінах, навряд чи можна знайти якийсь розумний компроміс.

Джерело

Про автора: Віталій Портников, письменник, журналіст.

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Володимир Путін
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війна з Росією
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