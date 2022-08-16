П'ять висновків із дослідження The Washington Post про шлях до війни в Україні

Наводимо переклад статті The Washington Post за авторством Шейна Харріса, Карен Деянг та Ізабель Хуршудян.

Ось деякі ключові висновки.

1. Розвідувальна спільнота Сполучених Штатів проникла в багато точок політичного керівництва Росії, шпигунського апарату та збройних сил і виявила, що Володимир Путін готується до повномасштабного вторгнення в Україну

У жовтні 2021 року в Овальному кабінеті найвищі радники президента Байдена представили йому військові плани президента Росії Володимира Путіна щодо повномасштабного вторгнення в Україну. Спецслужби США використовували супутникові знімки, перехоплені повідомлення та людські джерела, щоб показати, що Путін збирає війська вздовж кордону з Україною з метою захопити столицю Київ та більшу частину країни, залишивши на заході лише уламки української держави.

Сполучені Штати виявили, що Путін різко збільшив фінансування військових операцій, залишивши при цьому недостатнє фінансування своїх заходів щодо боротьби з пандемією. "За нашими оцінками, вони планують здійснити велику стратегічну атаку на Україну одночасно з кількох напрямків", - сказав Байдену генерал Марк А. Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів. Їхня версія - "шок та трепет".

2. Кожне рішення про озброєння України ґрунтувалося на тому, щоб не дати Росії підстав для нападу на США та НАТО

Байден був сповнений рішучості згуртувати союзників по НАТО перед вторгненням, що насувається, не провокуючи прямого конфлікту між Росією і США. Міллі носив у своєму портфелі картки для нотаток, в яких було вказано інтереси та стратегічні цілі США, а також високі ставки. "Проблема: як забезпечити дотримання заснованого на правилах міжнародного порядку проти країни з винятковим ядерним потенціалом, не вплутуючись у Третю світову війну?"

Кожне рішення про озброєння України було засноване на тому, щоб не давати Росії приводу для ескалації, часто до розчарування українських офіційних осіб, які наполягали на тому, щоб Сполучені Штати надсилали дедалі більше потужної зброї, навіть попри те, що вони публічно сумнівалися у тому, що вторгнення відбудеться. "Я не вибачаюсь за те, що одна з наших цілей тут — уникнути прямого конфлікту з Росією", — сказав Джейк Салліван, радник Байдена з національної безпеки.

3. Байден направив свого високопоставленого представника розвідки, щоб надати Путіну докази військового планування Росії

Байден відправив директора ЦРУ Вільяма Дж. Бернса до Москви, щоб передати Путіну повідомлення: ми знаємо, що ви задумуєте, і якщо ви вторгнетесь, це матиме серйозні наслідки. Бернс передав особистий лист від Байдена, а сам розмовляв із Путіним телефоном з кабінету в кремлі. Російський лідер втік до курортного міста Сочі під час хвилі коронавірусу, яка закрила Москву.

Путін у вже знайомій різкій критиці поскаржився на розширення НАТО та нелегітимність українського уряду. "Він дуже зневажливо ставився до президента [Володимира] Зеленського як до політичного лідера", — згадував Бернс, колишній посол США в Росії. Бернс дійшов висновку, що Путін не ухвалив незворотного рішення про вторгнення. Але, як він повідомив Байдену після телефонного дзвінка, "рівень моєї стурбованості зріс, а не знизився".

4. Київ поскаржився, що розвідка США є недостатньо конкретною щодо підготовки Росії до вторгнення

Українські офіційні особи скаржилися, що кожного разу, коли американці ділилися своїми похмурими прогнозами про неминуче вторгнення, вони ніколи повністю не надавали Києву подробиць своєї розвідувальної інформації. У листопаді міністр закордонних справ України та голова адміністрації Зеленського відвідали державний департамент у Вашингтоні, де високопосадовець США зустрів їх із чашкою кави та посмішкою. "Хлопці, копайте окопи!" - сказав чиновник.

"Коли ми посміхнулися у відповідь, – згадував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, – офіційний представник США сказав: "Я серйозно. Починайте копати траншеї. …На вас нападуть. Великомасштабна атака, і ви повинні до неї підготуватися".

"Ми запросили подробиць – їх не було", - сказав Кулеба.

5. Зеленський підозрював, що деякі західні чиновники хочуть, щоби він утік

Український лідер побоювався, що після того, як його уряд буде прибрано з дороги, а режим, який підтримує Кремль, буде встановлено, держави НАТО шукатимуть врегулювання з Москвою шляхом переговорів щодо України. "Західні партнери хотіли, я впевнений, щоб хтось дійсно турбувався про те, що буде зі мною та моєю родиною, - сказав Зеленський. – Але хтось, ймовірно, хотів просто покінчити з цим швидше. Я думаю, що більшість людей, які мені дзвонили, — ну, майже всі — не мали віри в те, що Україна може протистояти цьому і вистояти".

Так само, за його словами, попередження українців готуватися до війни, як цього хотіли деякі партнери, послабило б країну економічно та полегшило б її захоплення росіянами. "Нехай люди в майбутньому обговорюють, правильно це чи не правильно, — нагадав Зеленський, — але я точно знаю, та інтуїтивно — ми обговорювали це щодня на РНБО і так далі — у мене було відчуття, що [росіяни] хотіли підготувати нас до м'якої капітуляції країни. І це страшно".