Рада спростила отримання громадянства ветеранам війни за Україну та політичним біженцям з РФ

Про це у своєму Телеграмі написав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.



"Верховною Радою України прийнято в другому читанні та в цілому урядовий Проєкт Закону "Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України" (№5630)", - повідомив він.



Тарас Мельничук додав, що законопроєкт спрямований на реалізацію Указу Президента України від 13 серпня 2019 року № 594/2019 "Питання спрощення набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, та громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання".

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