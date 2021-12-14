Рада спростила отримання громадянства ветеранам війни за Україну та політичним біженцям з РФ
Верховна Рада ухвалила проєкт закону про спрощене отримання громадянства учасниками війни за Україну та росіянами, які зазнали політичних переслідувань у РФ
Про це у своєму Телеграмі написав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Верховною Радою України прийнято в другому читанні та в цілому урядовий Проєкт Закону "Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України" (№5630)", - повідомив він.
Тарас Мельничук додав, що законопроєкт спрямований на реалізацію Указу Президента України від 13 серпня 2019 року № 594/2019 "Питання спрощення набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, та громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання".
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