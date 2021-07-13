Рада збереться на позачергове засідання 16 липня: більшість порядку денного - екологічні питання

Про це Разумков повідомив у Facebook.



У порядку денному 13 законопроєктів, переважно екологічні ініціативи.



Законопроєкти:

про державний екоконтроль

про території Смарагдової мережі

щодо промислового забруднення

про збереження лісів

регулювання викидів у повітря

про посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин

щодо імплементації міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного і рослинного світу.

про впровадження електронної реєстрації та декларування місця проживання в Україні.