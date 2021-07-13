Рада збереться на позачергове засідання 16 липня: більшість порядку денного - екологічні питання
Очільник Верховної Ради Дмитро Разумков скликав позачергове засідання парламенту на 16 липня на вимогу президента Володимира Зеленського
Про це Разумков повідомив у Facebook.
У порядку денному 13 законопроєктів, переважно екологічні ініціативи.
Законопроєкти:
- про державний екоконтроль
- про території Смарагдової мережі
- щодо промислового забруднення
- про збереження лісів
- регулювання викидів у повітря
- про посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин
- щодо імплементації міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного і рослинного світу.
- про впровадження електронної реєстрації та декларування місця проживання в Україні.
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