"Рашисти хочуть влаштувати голодомор": Гайдай повідомив, що елеваторний комплекс у Рубіжному повністю знищено
Російські окупанти розбомбили елеваторний комплекс у Рубіжному, який міг зберігати 30 тис. тон зерна одночасно
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
За попередніми даними, російські окупанти скинули надпотужні бомби на територію ТОВ "Голден АГРО" у Рубіжному на Луганщині. Про це свідчать супутникові знімки від компанії "Planet Lab".
У результаті, відкритий у 2020 році елеваторний комплекс було повністю знищено.
Повідомляється, що на підприємстві було встановлено лабораторію з найсучаснішим обладнанням, вкдючно з експрес-аналізатором, який забезпечував точні та швидкі аналізи всіх зернових культур. Крім того, на території "Голден АГРО" була розташована зерносушарка потужністю 1500 тон на добу, сепаратор, автоваги та автоматичний пробовідбірник.
Крім того, елеваторний комплекс міг зберігати 30 тис. тонн зерна одночасно.
"Рашисти хочуть влаштувати Голодомор. В окупованих містах зафіксовані випадки вивозу Нашого зерна в РФ. Раніше вони також знищили всі продуктові склади в Сєвєродонецьку", - додає Гайдай.
- На думку міністра сільського господарства Німеччини, РФ обстрілює зернові склади України, щоб прибрати конкурентів на експортних ринках
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