Бублики з фаршем: смак, що знайомий з дитинства
Фаршировані бублики – це смачна закуска, яку можна приготувати з простих інгредієнтів. Цю солону страву можна підсмажити на сковорідці або приготувати в духовці
Бублики з фаршем – це не лише смачний, а й надзвичайно універсальний варіант закуски, який підходить для будь-якої нагоди. Ця страва поєднує в собі простоту приготування з неперевершеним смаком, роблячи її ідеальним вибором як для домашнього сніданку, так і для швидкого перекусу на роботі або навчанні. Бублики з фаршем можуть стати справжньою знахідкою для тих, хто хоче здивувати свою родину або гостей чимось незвичайним, але не надто складним у виконанні.
Бублики з фаршем в духовці
Інгредієнти:
- бублики – 200 г
- фарш – 200 г
- цибуля – 1 шт.
- молоко – 300 мл
- сир твердий – 80 г
- сіль та спеції – до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Бублики залийте молоком та залиште їх так приблизно на 30-50 хвилин, вони мають трохи набухнути та стати м'якими.
- Цибулю очистіть від шкірки та розріжте на чотири частини, щоб було зручно пропустити її через м'ясорубку. М'ясо теж перекрутіть через м'ясорубку.
- До перекрученого м'яса з цибулею додайте сіль та перець, все добре перемішайте.
- Твердий сир натріть на крупній терці.
- Деко для випікання застеліть пергаментним папером, викладіть рівномірно бублики. У середину кожного бублика покладіть фарш, приблизно одну чайну ложку. Зверху присипте натертим сиром.
- Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовій шафі протягом 25-30 хвилин. Час приготування може відрізнятись, адже це залежить від духовки.
- Для більш насиченого смаку, після приготування можна додати до фаршу свіжу зелень (петрушка, кріп). Смачного!
Фото: Pinterest
Фаршировані бублики на сковорідці
Інгредієнти:
- бублики – 200 г
- фарш – 200 г
- молоко – 300 мл
- курячі яйця – 2 шт.
- олія соняшникова – 3-4 ст. л.
- сіль та спеції – до смаку
Покроковий рецепт приготування бубликів з фаршем:
- Бублики залийте молоком та залиште їх так приблизно 30-50 хвилин, періодично помішуючи. Вони мають трохи набухнути та стати м'якими.
- Перекрутіть м'ясо через м'ясорубку, додайте сіль та перець. Все добре перемішайте.
- Начиніть бублики м'ясним фаршем.
- Курячі яйця з дрібкою солі та перцю збийте міксером 1-2 хвилини до однорідності.
- Розігрійте сковорідку з олією. Щойно вона добре нагріється, занурюйте начинені бублики в яєчну суміш та просмажуйте їх на середньому вогні з обох боків до готовності.
- Викладіть бублики на паперові рушники, щоб вони адсорбували зайвий жир. Готово!
Фото: YouTube
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