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Бублики з фаршем: смак, що знайомий з дитинства

20 травня, 2024 понедiлок
16:03
рецепти Бублики з фаршем

Фаршировані бублики – це смачна закуска, яку можна приготувати з простих інгредієнтів. Цю солону страву можна підсмажити на сковорідці або приготувати в духовці

Зміст

Бублики з фаршем – це не лише смачний, а й надзвичайно універсальний варіант закуски, який підходить для будь-якої нагоди. Ця страва поєднує в собі простоту приготування з неперевершеним смаком, роблячи її ідеальним вибором як для домашнього сніданку, так і для швидкого перекусу на роботі або навчанні. Бублики з фаршем можуть стати справжньою знахідкою для тих, хто хоче здивувати свою родину або гостей чимось незвичайним, але не надто складним у виконанні.

Бублики з фаршем в духовці

Інгредієнти:

  • бублики – 200 г
  • фарш – 200 г
  • цибуля – 1 шт.
  • молоко – 300 мл
  • сир твердий – 80 г
  • сіль та спеції – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Бублики залийте молоком та залиште їх так приблизно на 30-50 хвилин, вони мають трохи набухнути та стати м'якими.
  2. Цибулю очистіть від шкірки та розріжте на чотири частини, щоб було зручно пропустити її через м'ясорубку. М'ясо теж перекрутіть через м'ясорубку.
  3. До перекрученого м'яса з цибулею додайте сіль та перець, все добре перемішайте.
  4. Твердий сир натріть на крупній терці.
  5. Деко для випікання застеліть пергаментним папером, викладіть рівномірно бублики. У середину кожного бублика покладіть фарш, приблизно одну чайну ложку. Зверху присипте натертим сиром.
  6. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовій шафі протягом 25-30 хвилин. Час приготування може відрізнятись, адже це залежить від духовки.
  7. Для більш насиченого смаку, після приготування можна додати до фаршу свіжу зелень (петрушка, кріп). Смачного!

Фото: Pinterest

Фаршировані бублики на сковорідці

Інгредієнти:

  • бублики – 200 г
  • фарш – 200 г
  • молоко – 300 мл
  • курячі яйця – 2 шт.
  • олія соняшникова – 3-4 ст. л.
  • сіль та спеції – до смаку

Покроковий рецепт приготування бубликів з фаршем:

  1. Бублики залийте молоком та залиште їх так приблизно 30-50 хвилин, періодично помішуючи. Вони мають трохи набухнути та стати м'якими.
  2. Перекрутіть м'ясо через м'ясорубку, додайте сіль та перець. Все добре перемішайте.
  3. Начиніть бублики м'ясним фаршем.
  4. Курячі яйця з дрібкою солі та перцю збийте міксером 1-2 хвилини до однорідності.
  5. Розігрійте сковорідку з олією. Щойно вона добре нагріється, занурюйте начинені бублики в яєчну суміш та просмажуйте їх на середньому вогні з обох боків до готовності.
  6. Викладіть бублики на паперові рушники, щоб вони адсорбували зайвий жир. Готово!

Фото: YouTube


 
Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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