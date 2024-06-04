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Холодець у мультиварці: рецепт приготування без зусиль

4 червня, 2024 вiвторок
14:20
рецепти Холодець в мультиварці

Багато господинь не знають, як варити холодець у мультиварці, але цей процес надзвичайно простий. Крім того, ви зможете не турбуватися про томління, а займатися іншими домашніми справами

Зміст

Однією з головних переваг цієї страви є її користь для здоров'я. Холодець містить колаген, який позитивно впливає на суглоби, шкіру та волосся. Крім того, він багатий на білок та інші корисні речовини, що підтримують здоров'я кишківника та зміцнюють імунітет.

Ще однією перевагою холодцю в мультиварці є легкість приготування. Вам не потрібно витрачати багато часу та зусиль на те, щоб добре варити бульйон або контролювати процес готування. Мультиварка виконає більшість процесів за вас, просто додайте інгредієнти та налаштуйте відповідні параметри.

Холодець у мультиварці

Інгредієнти:

  • свинячі ніжки – 700 г
  • яловичина або курятина – 1 кг
  • свиняча рулька – 700 г
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • морква – 3 шт.
  • лавровий листок – 3 шт.
  • сіль – 1 ст. л.
  • чорний перець горошком – 8 шт.
  • духмяний перець горошком – 3-4 шт.
  • часник – 3 зубчики
  • холодна вода

Покроковий рецепт, як приготувати холодець в мультиварці

  1. Перед початком приготування варто замочити все м'ясо у воді на 2 години.
  2. Цибулю промийте, її не потрібно очищати, адже будемо готувати з лушпинням. Моркву промийте, очистіть від шкірки.
  3. Добре очистіть свинячі ніжки від будь-яких забруднень за допомогою ножа.
  4. На дно мультиварки викладіть спочатку свинячі ніжки, потім цільним шматочком рульку та яловичину. Додайте ще цибулю, моркву, лаврові листочки, сіль, чорний та духмяний перці. Залийте все холодною водою так, щоб вона покрила добре м'ясо (приблизно до позначки 1,8 л).
  5. Готуйте на режимі "Тушкування" протягом 7 годин. Якщо ви візьмете замість яловичини курятину, тоді час приготування можна зменшити.
  6. Після закінчення часу приготування дістаньте м'ясо та овочі з мультиварки.
  7. Процідіть бульйон через сито або марлю. Додайте до нього пропущений через прес часник.
  8. Моркву наріжте кружечками.
  9. Відділіть м'ясо від кісток (зі свинячих ніжок краще не використовувати шкірку), потім розділіть його на волокна та викладіть рівномірно у тарілки або в посудини з кришкою. Додайте моркву (можна також декілька листочків свіжої петрушки) та залийте бульйоном.
  10. Дайте холодцю охолонути до кімнатної температури, а потім закрийте його кришкою та перенесіть у холодильник, щоб він загуснув. Для стабілізації холодцю потрібно мінімум 4 години. Готово!

холодець

Фото: gettyimages

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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