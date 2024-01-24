Печиво на кефірі: прості та неймовірно смачні рецепти

Печиво на кефірі – це не лише смачна, а й проста у приготуванні випічка, яка привнесе атмосферу затишку та неповторного аромату у ваш дім. У цій статті ми розглянемо два різні та неймовірно смачні рецепти печива на кефірі, які стануть чудовим доповненням до чаю або кави. Тож, якщо у вас в холоднику є кефір і ви не знаєте, що з ним зробити – це знак, що варто приготувати печиво за нашим рецептом!

Печиво на кефірі

Інгредієнти:

куряче яйце - 1 шт.

кефір - 100 мл

цукор – 1 ст. л. + 2-3 ст. л. (для посипки печива)

соняшникова олія - 60 мл

борошно пшеничне - 250 г

розпушувач – 1 ч. л. (6 г)

сіль – дрібка

Домашнє печиво на кефірі. Покроковий рецепт приготування:

У посудині збиваємо вінчиком яйце з сіллю, цукром, кефіром та соняшниковою олією. Бажано, щоб олія, кефір на яйце були кімнатної температури. До борошна додаємо розпушувач та перемішуємо. Додаємо борошно порціями до яєчної суміші та замішуємо тісто. Воно має бути однорідним та не липнути до рук. Робочу поверхню присипаємо борошном та розкочуємо тісто товщиною в один сантиметр за допомогою качалки. Присипаємо заготовку цукром та розрівнюємо його по всій площині. Далі розрізаємо тісто на невеликі кубики або надаємо будь-яку іншу форму печива. Деко для випікання застеляємо пергаментним папером та перекладаємо печиво. Ставимо випікати у розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Однак, час приготування залежить від розміру печива та самої духовки, тож будьте уважні. Смачного!

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Пісочне печиво на кефірі

Інгредієнти:

маргарин - 150 г

цукор - ½ склянки

кефір - ½ склянки

куряче яйце - 2 шт.

борошно пшеничне - 2 склянки

розпушувач – 1 ч. л.

ванільний екстракт – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

Маргарин кімнатної температури перетираємо у посудині з цукром. В іншій посудині збиваємо яйця з кефіром за допомогою вінчика. Потім додаємо борошно з розпушувачем та замішуємо тісто. Накриваємо тісто плівкою, відправляємо на одну годину в холодильник. Присипаємо робочу поверхню борошном та розкочуємо холодне тісто завтовшки 5-7 мм за допомогою качалки. Спеціальними формочками для печива вирізаємо тісто. Деко для випікання застеляємо пергаментним папером та перекладаємо печиво. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин. Готово!

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