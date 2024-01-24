Печиво на кефірі: прості та неймовірно смачні рецепти
Ми пропонуємо вам рецепти печива на кефірі, які точно стануть фаворитами. Такі смаколики дуже легко приготувати, а їхня собівартість радує гаманець
Печиво на кефірі – це не лише смачна, а й проста у приготуванні випічка, яка привнесе атмосферу затишку та неповторного аромату у ваш дім. У цій статті ми розглянемо два різні та неймовірно смачні рецепти печива на кефірі, які стануть чудовим доповненням до чаю або кави. Тож, якщо у вас в холоднику є кефір і ви не знаєте, що з ним зробити – це знак, що варто приготувати печиво за нашим рецептом!
Печиво на кефірі
Інгредієнти:
- куряче яйце - 1 шт.
- кефір - 100 мл
- цукор – 1 ст. л. + 2-3 ст. л. (для посипки печива)
- соняшникова олія - 60 мл
- борошно пшеничне - 250 г
- розпушувач – 1 ч. л. (6 г)
- сіль – дрібка
Домашнє печиво на кефірі. Покроковий рецепт приготування:
- У посудині збиваємо вінчиком яйце з сіллю, цукром, кефіром та соняшниковою олією. Бажано, щоб олія, кефір на яйце були кімнатної температури.
- До борошна додаємо розпушувач та перемішуємо. Додаємо борошно порціями до яєчної суміші та замішуємо тісто. Воно має бути однорідним та не липнути до рук.
- Робочу поверхню присипаємо борошном та розкочуємо тісто товщиною в один сантиметр за допомогою качалки.
- Присипаємо заготовку цукром та розрівнюємо його по всій площині. Далі розрізаємо тісто на невеликі кубики або надаємо будь-яку іншу форму печива.
- Деко для випікання застеляємо пергаментним папером та перекладаємо печиво. Ставимо випікати у розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Однак, час приготування залежить від розміру печива та самої духовки, тож будьте уважні. Смачного!
Фото: Pinterest
Пісочне печиво на кефірі
Інгредієнти:
- маргарин - 150 г
- цукор - ½ склянки
- кефір - ½ склянки
- куряче яйце - 2 шт.
- борошно пшеничне - 2 склянки
- розпушувач – 1 ч. л.
- ванільний екстракт – до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Маргарин кімнатної температури перетираємо у посудині з цукром.
- В іншій посудині збиваємо яйця з кефіром за допомогою вінчика. Потім додаємо борошно з розпушувачем та замішуємо тісто.
- Накриваємо тісто плівкою, відправляємо на одну годину в холодильник.
- Присипаємо робочу поверхню борошном та розкочуємо холодне тісто завтовшки 5-7 мм за допомогою качалки.
- Спеціальними формочками для печива вирізаємо тісто.
- Деко для випікання застеляємо пергаментним папером та перекладаємо печиво. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин. Готово!
Фото: Shutterstock
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