Піца на листковому тісті: просто, швидко та дуже смачно

Піца на листковому тісті - це проста альтернатива класичному варіанту з дріжджового тіста. Цей вид став дуже популярним завдяки простоті приготування та смачним комбінаціям начинок. У цій статті ми розглянемо дуже легкий та смачний рецепт, а також ідеї для різноманітних начинок. Ви дізнаєтеся, як швидко приготувати цю смачну страву вдома та насолоджуватися безліччю смакових поєднань.

Піца на листковому тісті з ковбасою та шампіньйонами

Інгредієнти:

заморожене листкове тісто – 1 упаковка

кетчуп - 3-4 ст. л.

майонез – 2 ст. л.

сир твердий – 350 г

ковбаса – 15 скибочок

оливки – 10 шт.

печериці (шампіньйони) – 500 г

томати – 3-4 шт.

Піца з листкового дріжджового тіста. Покроковий рецепт приготування:

Спочатку тісто потрібно розморозити. Робіть все так, як вказано на упаковці. Підготуйте начинку. Промийте гриби та помідори, наріжте їх невеликими шматочками. Ковбасу наріжте слайсами або соломкою, оливки краще просто розрізати навпіл. Сир натріть на крупній тертці. Потім розморожене тісто потрібно розгорнути, оскільки воно зазвичай складено прямокутником у декілька шарів. Робіть це обережно, щоб не деформувати його. Деко для випікання присипте борошном, викладіть тісто та злегка згорніть його край по периметру, щоб утворився бортик. Тісто змастіть кетчупом з майонезом та викладайте рівномірно начинку: ковбасу, оливки, печериці та томати. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовій шафі протягом 20-30 хвилин. Смачного!

Фото: Screenshot YouTube

Начинки можуть бути різноманітні, обирайте ті, які будуть саме вам до смаку. Пропонуємо декілька ідей: