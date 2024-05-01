Піца на листковому тісті: просто, швидко та дуже смачно
Листкове тісто робить піцу надзвичайно легкою у приготуванні, а також хрусткою. Такий рецепт ідеально підходить для швидкого та смачного обіду або вечері
Піца на листковому тісті - це проста альтернатива класичному варіанту з дріжджового тіста. Цей вид став дуже популярним завдяки простоті приготування та смачним комбінаціям начинок. У цій статті ми розглянемо дуже легкий та смачний рецепт, а також ідеї для різноманітних начинок. Ви дізнаєтеся, як швидко приготувати цю смачну страву вдома та насолоджуватися безліччю смакових поєднань.
Піца на листковому тісті з ковбасою та шампіньйонами
Інгредієнти:
- заморожене листкове тісто – 1 упаковка
- кетчуп - 3-4 ст. л.
- майонез – 2 ст. л.
- сир твердий – 350 г
- ковбаса – 15 скибочок
- оливки – 10 шт.
- печериці (шампіньйони) – 500 г
- томати – 3-4 шт.
Піца з листкового дріжджового тіста. Покроковий рецепт приготування:
- Спочатку тісто потрібно розморозити. Робіть все так, як вказано на упаковці.
- Підготуйте начинку. Промийте гриби та помідори, наріжте їх невеликими шматочками. Ковбасу наріжте слайсами або соломкою, оливки краще просто розрізати навпіл. Сир натріть на крупній тертці.
- Потім розморожене тісто потрібно розгорнути, оскільки воно зазвичай складено прямокутником у декілька шарів. Робіть це обережно, щоб не деформувати його.
- Деко для випікання присипте борошном, викладіть тісто та злегка згорніть його край по периметру, щоб утворився бортик.
- Тісто змастіть кетчупом з майонезом та викладайте рівномірно начинку: ковбасу, оливки, печериці та томати.
- Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовій шафі протягом 20-30 хвилин. Смачного!
Фото: Screenshot YouTube
Начинки можуть бути різноманітні, обирайте ті, які будуть саме вам до смаку. Пропонуємо декілька ідей:
- "Маргарита" з бринзою і томатами: тонко нарізані томати, бринза та невелика кількість моцарели. Приправте все сіллю, перцем і сушеним базиліком. Запікайте до золотистого кольору.
- Салямі зі шматочками курки та перцем: шматочки салямі, солодкого перцю, нарізані оливки, куряче філе та натертий пармезан. Полийте оливковою олією і додайте суміш італійських трав.
- Гриби зі шпинатом та сиром фета: викладіть шар свіжого шпинату, трохи руколи, нарізані гриби і невелику кількість сиру фета. Полийте оливковою олією, додайте дрібно нарізаний часник та запікайте.
- "Мексиканська" з куркою та кукурудзою: викладіть шар натертого сиру, нарізані шматочки запеченої курки, кукурудзу, ананас та нарізаний перець чилі. Зверху також присипте все сиром та запікайте до хрусткої скоринки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.44 Купівля 39.44Продаж 39.93
- EUR Купівля 42.13Продаж 42.89
- Актуальне
- Важливе