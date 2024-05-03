Розсипчастий рис в мультиварці: більше ніякої склеєної крупи

У світі кулінарії одним із універсальних інгредієнтів безсумнівно є рис. З нього можна приготувати найрізноманітніші страви, які будуть задовольняти навіть найвибагливіших гурманів. Однак, навіть просте приготування цієї крупи може стати справжнім випробуванням, адже рис може просто склеїтися та їсти його буде неможливо. У цій статті ми розкажемо як приготувати рис в мультиварці - універсальному помічнику, який здатний перетворити цю скромну крупу на смачну та розсипчасту страву.

Важливо пам'ятати, що кінцевий результат приготування залежить також від самого рису, тому обирайте тільки якісні сорти. Крім того, перед приготуванням промийте рис у холодній воді кілька разів, доки вода не стане прозорою. Це допоможе видалити з крупи надлишок крохмалю, який може призводити до склеювання. Також, обов'язкового дотримуйте вказаних у рецептах пропорцій води та рису.

Рис в мультиварці – рецепт простий

Інгредієнти:

рис довгозернистий – 260 г

вода – 340 мл

вершкове масло – 10 г

сіль – 5 г

спеції (за бажанням)

Покроковий рецепт, як приготувати рис в мультиварці:

Добре промийте прохолодною водою рис. Розм'якшеним вершковим маслом змастіть стінки чаші мультиварки та додайте рис, сіль, спеції. Зверху налийте воду та перемішайте все. Кришку мультиварки закрийте, готуйте на режимі "Рис" або "Крупи" протягом 35 хвилин. Готовий рис досить розсипчастий та чудово смакує в ролі гарніру!

Фото: Freepik

Рис в мультиварці з овочами:

Інгредієнти:

рис довгозернистий – 260 г

цибуля ріпчаста – 150 г

морква – 100 г

солодкий перець – 100 г

консервована квасоля – 400 г

соняшникова олія – 2 ст . л.

вода – 400 мл

сіль – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

Добре промийте прохолодною водою рис. Підготуйте овочі, очистіть від шкірки моркву та цибулю, а перець – від серединки. Наріжте цибулю та перець невеликими шматочками, а моркву натріть на терці. У чашу мультиварки налийте соняшникову олію, ввімкніть режим "Смаження" та дайте трохи нагрітись. Підсмажте до золотистої скоринки цибулю, потім додайте перець та моркву та смажте до готовності. Коли овочі добре підсмажаться, додайте у чашу промитий рис, сіль та гарячу воду. Все добре перемішайте. Кришку мультиварки закрийте, готуйте на режимі "Рис" або "Крупи" протягом 30-35 хвилин. Коли рис буде готовий, додайте до страви ще промиту квасолю та перемішайте. Смачного!

Фото: djurenko.com