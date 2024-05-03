Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна рецепти Розсипчастий рис в мультиварці: більше ніякої склеєної крупи

Розсипчастий рис в мультиварці: більше ніякої склеєної крупи

3 травня, 2024 п'ятниця
12:15
рецепти Рис в мультиварці
Зміст

Якщо ви не знаєте, як варити рис в мультиварці, тоді ми допоможемо впоратись із цим завданням. Насправді все дуже просто та швидко, головне, обрати правильний режим та пропорції

У світі кулінарії одним із універсальних інгредієнтів безсумнівно є рис. З нього можна приготувати найрізноманітніші страви, які будуть задовольняти навіть найвибагливіших гурманів. Однак, навіть просте приготування цієї крупи може стати справжнім випробуванням, адже рис може просто склеїтися та їсти його буде неможливо. У цій статті ми розкажемо як приготувати рис в мультиварці - універсальному помічнику, який здатний перетворити цю скромну крупу на смачну та розсипчасту страву.

Важливо пам'ятати, що кінцевий результат приготування залежить також від самого рису, тому обирайте тільки якісні сорти. Крім того, перед приготуванням промийте рис у холодній воді кілька разів, доки вода не стане прозорою. Це допоможе видалити з крупи надлишок крохмалю, який може призводити до склеювання. Також, обов'язкового дотримуйте вказаних у рецептах пропорцій води та рису.

Рис в мультиварці – рецепт простий

Інгредієнти:

  • рис довгозернистий – 260 г
  • вода – 340 мл
  • вершкове масло – 10 г
  • сіль – 5 г
  • спеції (за бажанням)

Покроковий рецепт, як приготувати рис в мультиварці:

  1. Добре промийте прохолодною водою рис.
  2. Розм'якшеним вершковим маслом змастіть стінки чаші мультиварки та додайте рис, сіль, спеції. Зверху налийте воду та перемішайте все.
  3. Кришку мультиварки закрийте, готуйте на режимі "Рис" або "Крупи" протягом 35 хвилин.
  4. Готовий рис досить розсипчастий та чудово смакує в ролі гарніру!

Фото: Freepik

Рис в мультиварці з овочами:

Інгредієнти:

  • рис довгозернистий – 260 г
  • цибуля ріпчаста – 150 г
  • морква – 100 г
  • солодкий перець – 100 г
  • консервована квасоля – 400 г
  • соняшникова олія – 2 ст . л.
  • вода – 400 мл
  • сіль – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Добре промийте прохолодною водою рис.
  2. Підготуйте овочі, очистіть від шкірки моркву та цибулю, а перець – від серединки. Наріжте цибулю та перець невеликими шматочками, а моркву натріть на терці.
  3. У чашу мультиварки налийте соняшникову олію, ввімкніть режим "Смаження" та дайте трохи нагрітись. Підсмажте до золотистої скоринки цибулю, потім додайте перець та моркву та смажте до готовності.
  4. Коли овочі добре підсмажаться, додайте у чашу промитий рис, сіль та гарячу воду. Все добре перемішайте.
  5. Кришку мультиварки закрийте, готуйте на режимі "Рис" або "Крупи" протягом 30-35 хвилин.
  6. Коли рис буде готовий, додайте до страви ще промиту квасолю та перемішайте. Смачного!

Фото: djurenko.com

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
2 травня, 2024 четвер
Заява Кулеби щодо умов перемовин з РФ збиває планку, з якої виступає Путін та Лавров. Колонка Віталія Портникова
прикордонник
2 травня, 2024 четвер
Для частини українців можуть змінити правила перетину кордону, – ДПСУ
Страсна П'ятниця
2 травня, 2024 четвер
Страсна п'ятниця: традиції та молитва на відпущення гріхів
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.37
    Купівля 39.37
    Продаж 39.85
  • EUR
    Купівля 42.19
    Продаж 42.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
3 травня
12:50
Google
Підтримка українських стартапів на $10 млн: фонд від Google почав реєстрацію
12:41
На фото: постер фільму "Уроки толерантності"
Комедія "Уроки толерантності" про упередження українців щодо ЛГБТ зʼявиться на Netflix
12:34
цвітіння сакур у Львові, погода
Де на Великдень можливі дощі та заморозки: прогноз погоди від Наталки Діденко на вихідні
12:31
Ексклюзив
F-16
Знищити логістику та літаки ворога: полковник ЗСУ Черник назвав потрібні Україні засоби
12:26
На фото: Євген Шумілов
На фронті загинув актор і військовий Євген Шумілов
12:12
Смарагди, авто, сотні тисяч євро: ексгенерала СБУ Наумова підозрюють у незаконному збагаченні
12:08
OPINION
Ігор Луценко
Слід ухвалити закон про заохочення до служби в ЗСУ
12:01
На фото: Логотип Євробачення-2024
Після репетицій на сцені Євробачення позиція України в рейтингах букмекерів змінилася
11:57
Оновлено
Карта переходів громад з московського патріархату станом на травень 2024 року
11:36
Оновлено
Зеленський зустрівся в Києві з головою МЗС Британії Кемероном: деталі неоголошеного візиту
11:30
На фото: Меріл Стріп
Меріл Стріп отримає почесну "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю
11:24
Завищення витрат на будівництві Подільського мосту в Києві: справу директора КП передали до суду
11:09
Оновлено
Вадим Скібіцький
ГУР припустило підготовку Росією наступу на Сумщину та Харківщину, Павлюк заявив про план окупації облцентрів
11:04
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія використовує проти українських військ хімічну зброю та "справедливий мир", якого потребує Україна. Акценти світових ЗМІ 3 травня
10:56
Азов
Азов заявив, що сайт ОП вдруге відхилив їхню петицію про сприяння розблокуванню допомоги США для підрозділу
10:34
Пресреліз
Український маркетинг-форум
Український маркетинг-форум: український реалізм, природа стійкості, нові стратегії розвитку та креативність в умовах війни
10:32
фортифікаційні споруди
Будівництво оборонних споруд у 5 областях добігає завершення
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 травня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:19
На фото: Jerry Heil та Alyona Alyona вирушили на Євробачення
Jerry Heil і alyona alyona розповіли, скільки вже вдалося зібрати на зруйновану росіянами школу на Дніпропетровщині
10:14
СБУ затримала
Шпигував за ЗСУ під виглядом прогулянок з собакою: СБУ затримала харків'янина
10:11
окупанти танк
РФ планує розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки, пробиваючись до Покровська і Курахового, - ЗСУ
10:07
OPINION
Анатолій Амелін
Чому Україна не має шансу на процвітання
10:00
Ексклюзив
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
"На Часів Яр у противника можуть піти місяці": Згурець про ймовірність втрати міста
10:00
Всесвітній день свободи преси
3 травня - Всесвітній день свободи преси: журналістика та її роль у сучасному світі
09:58
новини Львівщини
Росія зранку обстріляла Курахове: двоє загиблих, є поранені
09:49
обстріл, ППО
Міноборони РФ заявило про ліквідацію 6 БПЛА над Кримом та Білгородщиною
09:32
Новини компаній
Завод Ferrexpo
Показники безпеки Ferrexpo у 2023 році залишаються на високому рівні
09:28
діти, війна з Росією
В Україні зросла кількість дітей, загиблих і поранених унаслідок агресії РФ
09:01
окупанти танк
"Параноїдальний страх Путіна перед Заходом": за даними розвідки США, оборонний бюджет РФ сягнув 25% усіх витрат
09:00
фейк, розсилка
"Україна вербує білоруських дітей для здійснення терактів": у Центрі стратегічних комунікацій спростували брехливе відео
08:43
Сергій Стаховський
"Це просто рішення-алібі МОК": Стаховський про допуск росіян до Олімпіади під нейтральним прапором
08:24
США Японія
Проєкт на $3 млрд: США і Японія розробляють ракету, здатну збивати гіперзвукову зброю
08:19
Верховна Рада, 28 липня 2023
В апараті Ради прокоментували відсутність на сайті тексту проєкту про заборону діяльності УПЦ МП
08:04
OPINION
Павло Вернівський
Хто сказав, що Росія — це проблема тільки України?
07:44
Байден
В адміністрації Байдена пояснили, чому він назвав Японію "ксенофобною" поряд з Індією, Росією та Китаєм
07:35
розбита російська техніка
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1270 військових, 58 артсистем і 22 танки
07:25
ЗСУ генштаб війна з Росією
"За тиждень противник не просунувся": у ЗСУ розповіли про ситуацію навколо Часового Яру
07:12
Уперше створений без використання шкіри: королю Чарльзу ІІІ презентували коронаційний сувій
06:59
Киргизстан
МЗС Киргизстану закликало громадян утриматися від поїздок до Росії
06:40
Джо Байден
Байден зменшить увагу до війни в Україні у передвиборчий період, - Politico
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV