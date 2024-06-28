Італія. ТОП-7 страв кухні цієї дивовижної країни
Італійці – великі гурмани та в їжі визнають лише найкраще. Італія – це понад дві тисячі найменувань вин, п'ятсот із гаком сортів сиру, триста видів м'ясних виробів, кілька сотень різновидів пасти...
Паста з соусом Болоньєзе (Рецепт Джеймі Олівера)
Складові (інгредієнти):
- Фарш Праймбіф - 500 г
- Томати у власному соку - 2 банки
- Спагетті - 400-500 г
- Цибуля - 2 шт.
- Морква - 2 шт.
- Часник - 2 зубчики
- Бекон копчений - 2 скибочки
- Стебло селери - 2 шт.
- Орегано сушений – 2 ч.л.
- Базилік - 1 невеликий пучок
- Пармезан - 100 г
- Оливкова олія
- Морська сіль і свіжомелений чорний перець - за смаком
Приготування:
- Тонко нарізаємо бекон
- Очищуємо і подрібнюємо овочі (цибулю, часник, моркву та селеру) так, як ви любите
- Для приготування вам знадобиться велика сковорода з високими стінками або каструля з товстим дном. Розігріваємо її на середньому вогні
- Бекон підрум'янюємо на оливковій олії
- Додаємо орегано та перемішуємо
- Викладаємо овочі та обсмажуємо їх 5-7 хвилин, помішуючи кожні 30 секунд
- Додаємо фарш та помідори
- Приправляємо щіпкою солі та перцю
- Обрізаємо стебла біля базиліка, дрібно-дрібно нарізаємо їх і відправляємо в соус
- Коли соус закипить, зменшуємо вогонь
- Готуємо під кришкою близько години, періодично перемішуючи
- Поки соус готується, відварюємо пасту
- Каструлю з готовим соусом знімаємо з вогню, додаємо натертий на дрібній тертці пармезан та листя базиліка
- Половину соусу змішуємо з пастою
- Соусом, що залишився, поливаємо пасту при подачі
- Для прикраси збризкайте оливковою олією, посипте пармезаном, що залишився, і листочками базиліка.
Рецепт карпачо з яловичини
Складові (Інгредієнти):
- Вирізка Праймбіф - 200 грам
- Оливкова олія (ароматна, з фруктовим смаком)
- Сіль (велика морська, подрібнити у ступці)
- Чорний перець (свіжомелений)
- Рукола або крес салат
- Пармезан
- Яєчний жовток - 2 шт.
- Діжонська гірчиця - 2-3 чайні ложки
- Лимонний сік - 2 столові ложки
- Каперси - 2 столові ложки для прикраси
Підготовка до приготування:
Секрет найтоншої, пергаментної нарізки карпаччо - у заморожуванні. Набагато простіше нарізати карпаччо на слайсері, коли м'ясо таки трохи заморожене. Загорніть вирізку або м'якуш багаття в плівку і покладіть в морозильну камеру на годину.
Вручну нарізані шматочки виходять трохи товщі. Щоб вони танули в роті, загорніть їх у плівку, а потім розкотіть качалкою або трохи відбийте плоскою стороною молоточка. Тут немає потреби турбуватися про шкоду сирого м'яса: яловичина Праймбіф безпечна. Для тих, хто любить яловичину rare, а не в сирому вигляді, завжди є можливість швидко обсмажити м'ясо на розпеченій сковороді, а потім нарізати його, як карпаччо.
Приготування:
- Наріжте яловичину найтоншими слайсами і розкладіть в один шар на великому блюді
- Збризкайте оливковою олією, приправте сіллю та перцем
- Накрийте плівкою і поставте в холодильник, поки готується соус
- Спочатку промийте каперси у проточній воді від зайвої солі
- Помістіть у блендер яєчні жовтки, трохи солі, гірчицю та лимонний сік, потім влийте у достатній кількості оливкової олії, щоб зробити легку емульсію
- Вам знадобиться 75-100 мл олії
- У центрі м'ясної страви викладіть жменю руколи, полийте соусом і розкладіть каперси
- Подавати найкраще одразу ж.
Біфштекс по-флорентійськи
Складові (інгредієнти):
- Стейк Портерхаус Праймбіф
- Сіль
- Перець
- Оливкова олія
Приготування:
- Флорентійський стейк найкраще готувати на вогні
- Але підійде й велика чавунна сковорода
- І гриль, і сковороду потрібно якнайсильніше розігріти
- Сковорода та вугілля повинні бути розжарені до краю
- Дістаємо стейк із вакуумної упаковки і неодмінно даємо полежати хвилин 15-30
- Обов'язково ретельно протираємо поверхню стейка паперовим рушником — вона має бути сухою
- М'ясо ні до, ні в час приготування солити і перчить не можна. Усі спеції – після
- Смажте стейк близько 6 хвилин з кожного боку
- Зверху нам потрібна хороша, щільна і красива скоринка, всередині напівсире м'ясо прожарювання Medium Rare
- Як тільки м'ясо зняли з вогню, дайте йому охолонути і відпочити. Як мінімум 15 хвилин
- Тільки тепер стейк можна посолити та поперчити
- Збризкайте оливковою олією і подавайте гостям
- Традиційним гарніром до нього вважається смажена картопля, шпинат, білі боби та тосканський хліб.
М'ясне рагу по-італійськи
Складові (інгредієнти):
- 1,2 кг м'якоті грудинки Праймбіф
- 1 ст. ложка солі
- Чорний перець
- 3 ст. л. оливкової олії
- 3 зубчики часнику
- 1 цибулина
- 1 чашка нарізаної моркви
- 1 чашка нарізаного кубиками селери
- 800 г подрібнених консервованих помідорів
- 3 ст. л. томатної пасти
- 2 бульйонні кубики
- 3 склянки води
- 3 сушених лаврових листів
- Сіль, перець - за смаком
- 500 г спагетті
- Тертий сир пармезан або парміджано
- Зелень свіжої петрушки
Приготування:
- Яловичину висушити паперовими рушниками, нарізати кубиками або товстими скибочками та посипати сіллю та перцем
- Розігріти сковорідку і на середньому вогні обсмажити м'ясо до коричневої скоринки на оливковій олії
- Забрати на тарілку
- На сковороду покласти часник та цибулю та обсмажити протягом 2 хвилин Потім додати моркву та селеру і повільно обсмажити ще 5 хвилин
- Селера і морква, обсмажені з цибулею та часником, називається «soffritto» в італійській кулінарії. Це традиційна основа багатьох страв італійської кухні
- Додати інгредієнти, що залишилися, і повернути яловичину в сковорідку, включаючи м'ясний сік, що виділився
- Замість яловичого бульйону та склянки води, можна додати 3 склянки та 2 бульйонні кубики
- Довести до кипіння, потім зменшити вогонь до мінімуму та тушкувати під кришкою протягом 1 години 45 хвилин
- Потім зняти кришку і томити ще 30 хвилин, щоб рідина трохи витопилася і вийшов густий соус
- Підкоригуйте смак сіллю та перцем. Якщо рагу здасться кислуватим, можна додати трохи цукру (не більше 1/2 чайної ложки за раз)
- Взяти дуже велику каструлю, налити в неї води з 1 столовою ложкою солі та довести до кипіння
- Викласти макарони і варити на 2 хвилини менше, ніж час приготування на упаковці, що рекомендується
- Коли паста готова, за допомогою щипців перенести її з каструлі в рагу і додати 1 склянку води, в якій варилися макарони
- Акуратно перемішати пасту двома ложками протягом 1-2 хвилин, доки вода випаровується. У вас вийде густий соус, який огортає пасту
- Подавати з великою кількістю тертого пармезану, а ще краще з парміджано режено.
Каннелоні з яловичим фаршем
- Складові (інгредієнти):
- Фарш Праймбіф - 400 г
- Цибулина - 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Часник - 6 зубчиків
- Селера - 2 стебла
- Червоне вино - 100 мл
- М'ясний бульйон (курячий) - 250 мл
- Помідори пелаті - 2 банки по 400 мл
- Орегано сушений - 1 чайна ложка
- Цукор - 1 щіпка
- Томатне пюре - 1 столова ложка
- Каннеллоні - 8 штук
- Петрушка - пару гілочок
- Оливкова олія
Приготування:
- Очистьте моркву та цибулю
- Порубайте разом із селерою на дрібні кубики
- Обсмажте овочі на середньому вогні, поки не стануть м'якими
- Далі відправте до них подрібнений часник і потримайте ще 2 хвилини
- Додайте до них банку помідорів (без шкірки), орегано та томатну пасту Варіть соус 15 хвилин, поки не зменшиться
- Наприкінці покладіть ложку цукру та розмішайте - він нейтралізує кислоту
- У глибокій каструлі обсмажте фарш, доки не підрум'яниться
- Влийте вино, бульйон, 1 банку томатів та посоліть
- Доведіть все до кипіння, накрийте кришкою і залиште на повільному вогні протягом 45 хвилин або поки рідина не зменшиться
- Начиніть каннелоні яловичим фаршем
- Наперед добре розігрійте духовку до 180°С
- Дно форми запікання заповніть половиною соусу
- Розкладіть каннелоні
- Зверху полийте соусом, що залишився, і посипте сиром (пармезаном або моцарелою)
- Випікайте 35 хвилин до золотистого кольору
- На перші 20 хвилин накрийте форму фольгою, щоб сир не пригорів, доки готується паста
- Перед подачею приправте нарізаною петрушкою.
Оссобуко по-італійськи
Складові (інгредієнти):
- 2-3 стейки з голяшки Праймбіф
- 1 л яловичого або курячого бульйону
- 150 мл білого вина
- 2 ст. л. томатної пасти
- 1 морква
- 1 стебло селери
- 1 цибулина, дрібно порізана
- 4 зубчики часнику
- 2 ч. л. солі
- ½ ч.л. свіжомеленого чорного перцю
- 5 гілочок свіжого чебрецю
- 1 гілочка свіжого розмарину
- 1 лавровий лист
- 1 ч. л. апельсинової цедри
- 50 мл оливкової олії
- зелень петрушки
- цедра 1 лимона (або половини апельсина)
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 160 ° С
- М'ясо посипаємо сіллю і свіжомеленим перцем, потім обвалюємо в борошні
- Розігріваємо жароміцну сковороду або каструлю на середньому вогні з додаванням олії
- Голяшку злегка обсмажуємо по обидва боки до золотистої скоринки і перекладаємо на тарілку
- У цю ж сковороду додаємо нарізані овочі: моркву, селеру, цибулю та часник, солимо і перемішуємо
- Смажимо протягом 10 хвилин до м'якості
- Додаємо приправи: розмарин, чебрець, лавровий лист і апельсинову цедру, наливаємо вино і гасимо все 3-4 хвилини, доки обсяг не зменшиться вдвічі
- Додаємо томатну пасту та готуємо ще 4-5 хвилин до карамелізації
- Повертаємо голяшку та повністю заливаємо її бульйоном
- Доводимо до кипіння на вогні вище за середнє, накриваємо кришкою або фольгою і ставимо запікатися в духовку на 3 години, поки м'ясо не відставатиме від кістки
- Після закінчення готування охолодіть м'ясо прямо в сковороді
- Дістаємо голяшку, а каструлю з рідиною (соусом) ставимо на плиту та доводимо до кипіння
- Варимо на повільному вогні приблизно 15 хвилин, поки соус не загусне Наприкінці посипаємо рубаною петрушкою
- Сервіруйте голяшку на тарілці, полийте навколо соусом і прикрасьте цедрою лимона та дрібно нарізаною петрушкою.
Гремолата - проста приправа до оссобуко
Складові (інгредієнти):
- Лимон (середнього розміру) - 1-2 шт.
- Часник - 1-2 зубчики
- Зелень петрушки - 1 пучок
Приготування:
- Лимон ретельно вимити та витерти насухо
- Зняти жовтий шар шкірки та дуже тонко нарізати
- Найзручніше скористатися ножем для цедри або натерти цедру на дрібній тертці
- Подрібнений часник, зелень петрушки з'єднати з цедрою і добре перемішати
- Посипати зверху відразу після приготування оссобуко або при порційній подачі.
Смачного!
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