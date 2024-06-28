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Головна рецепти Італія. ТОП-7 страв кухні цієї дивовижної країни
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Італія. ТОП-7 страв кухні цієї дивовижної країни

28 червня, 2024 п'ятниця
15:00
рецепти Італійська кухня

Італійці – великі гурмани та в їжі визнають лише найкраще. Італія – це понад дві тисячі найменувань вин, п'ятсот із гаком сортів сиру, триста видів м'ясних виробів, кілька сотень різновидів пасти...

Зміст

Паста з соусом Болоньєзе (Рецепт Джеймі Олівера)

Рецепт Пасти з соусом Болоньєзе

Складові (інгредієнти):

  • Фарш Праймбіф - 500 г
  • Томати у власному соку - 2 банки
  • Спагетті - 400-500 г
  • Цибуля - 2 шт.
  • Морква - 2 шт.
  • Часник - 2 зубчики
  • Бекон копчений - 2 скибочки
  • Стебло селери - 2 шт.
  • Орегано сушений – 2 ч.л.
  • Базилік - 1 невеликий пучок
  • Пармезан - 100 г
  • Оливкова олія
  • Морська сіль і свіжомелений чорний перець - за смаком

Приготування:

  • Тонко нарізаємо бекон
  • Очищуємо і подрібнюємо овочі (цибулю, часник, моркву та селеру) так, як ви любите
  • Для приготування вам знадобиться велика сковорода з високими стінками або каструля з товстим дном. Розігріваємо її на середньому вогні
  • Бекон підрум'янюємо на оливковій олії
  • Додаємо орегано та перемішуємо
  • Викладаємо овочі та обсмажуємо їх 5-7 хвилин, помішуючи кожні 30 секунд
  • Додаємо фарш та помідори
  • Приправляємо щіпкою солі та перцю
  • Обрізаємо стебла біля базиліка, дрібно-дрібно нарізаємо їх і відправляємо в соус
  • Коли соус закипить, зменшуємо вогонь
  • Готуємо під кришкою близько години, періодично перемішуючи
  • Поки соус готується, відварюємо пасту
  • Каструлю з готовим соусом знімаємо з вогню, додаємо натертий на дрібній тертці пармезан та листя базиліка
  • Половину соусу змішуємо з пастою
  • Соусом, що залишився, поливаємо пасту при подачі
  • Для прикраси збризкайте оливковою олією, посипте пармезаном, що залишився, і листочками базиліка.

Рецепт карпачо з яловичини

Складові (Інгредієнти):

  • Вирізка Праймбіф - 200 грам
  • Оливкова олія (ароматна, з фруктовим смаком)
  • Сіль (велика морська, подрібнити у ступці)
  • Чорний перець (свіжомелений)
  • Рукола або крес салат
  • Пармезан
  • Яєчний жовток - 2 шт.
  • Діжонська гірчиця - 2-3 чайні ложки
  • Лимонний сік - 2 столові ложки
  • Каперси - 2 столові ложки для прикраси

Підготовка до приготування:

Секрет найтоншої, пергаментної нарізки карпаччо - у заморожуванні. Набагато простіше нарізати карпаччо на слайсері, коли м'ясо таки трохи заморожене. Загорніть вирізку або м'якуш багаття в плівку і покладіть в морозильну камеру на годину.

Вручну нарізані шматочки виходять трохи товщі. Щоб вони танули в роті, загорніть їх у плівку, а потім розкотіть качалкою або трохи відбийте плоскою стороною молоточка. Тут немає потреби турбуватися про шкоду сирого м'яса: яловичина Праймбіф безпечна. Для тих, хто любить яловичину rare, а не в сирому вигляді, завжди є можливість швидко обсмажити м'ясо на розпеченій сковороді, а потім нарізати його, як карпаччо.

Приготування:

  • Наріжте яловичину найтоншими слайсами і розкладіть в один шар на великому блюді
  • Збризкайте оливковою олією, приправте сіллю та перцем
  • Накрийте плівкою і поставте в холодильник, поки готується соус
  • Спочатку промийте каперси у проточній воді від зайвої солі
  • Помістіть у блендер яєчні жовтки, трохи солі, гірчицю та лимонний сік, потім влийте у достатній кількості оливкової олії, щоб зробити легку емульсію
  • Вам знадобиться 75-100 мл олії
  • У центрі м'ясної страви викладіть жменю руколи, полийте соусом і розкладіть каперси
  • Подавати найкраще одразу ж.

Біфштекс по-флорентійськи

Складові (інгредієнти):

  • Стейк Портерхаус Праймбіф
  • Сіль
  • Перець
  • Оливкова олія

Приготування:

  • Флорентійський стейк найкраще готувати на вогні
  • Але підійде й велика чавунна сковорода
  • І гриль, і сковороду потрібно якнайсильніше розігріти
  • Сковорода та вугілля повинні бути розжарені до краю
  • Дістаємо стейк із вакуумної упаковки і неодмінно даємо полежати хвилин 15-30
  • Обов'язково ретельно протираємо поверхню стейка паперовим рушником — вона має бути сухою
  • М'ясо ні до, ні в час приготування солити і перчить не можна. Усі спеції – після
  • Смажте стейк близько 6 хвилин з кожного боку
  • Зверху нам потрібна хороша, щільна і красива скоринка, всередині напівсире м'ясо прожарювання Medium Rare
  • Як тільки м'ясо зняли з вогню, дайте йому охолонути і відпочити. Як мінімум 15 хвилин
  • Тільки тепер стейк можна посолити та поперчити
  • Збризкайте оливковою олією і подавайте гостям
  • Традиційним гарніром до нього вважається смажена картопля, шпинат, білі боби та тосканський хліб.

М'ясне рагу по-італійськи

Складові (інгредієнти):

  • 1,2 кг м'якоті грудинки Праймбіф
  • 1 ст. ложка солі
  • Чорний перець
  • 3 ст. л. оливкової олії
  • 3 зубчики часнику
  • 1 цибулина
  • 1 чашка нарізаної моркви
  • 1 чашка нарізаного кубиками селери
  • 800 г подрібнених консервованих помідорів
  • 3 ст. л. томатної пасти
  • 2 бульйонні кубики
  • 3 склянки води
  • 3 сушених лаврових листів
  • Сіль, перець - за смаком
  • 500 г спагетті
  • Тертий сир пармезан або парміджано
  • Зелень свіжої петрушки

Приготування:

  • Яловичину висушити паперовими рушниками, нарізати кубиками або товстими скибочками та посипати сіллю та перцем
  • Розігріти сковорідку і на середньому вогні обсмажити м'ясо до коричневої скоринки на оливковій олії
  • Забрати на тарілку
  • На сковороду покласти часник та цибулю та обсмажити протягом 2 хвилин Потім додати моркву та селеру і повільно обсмажити ще 5 хвилин
  • Селера і морква, обсмажені з цибулею та часником, називається «soffritto» в італійській кулінарії. Це традиційна основа багатьох страв італійської кухні 
  • Додати інгредієнти, що залишилися, і повернути яловичину в сковорідку, включаючи м'ясний сік, що виділився
  • Замість яловичого бульйону та склянки води, можна додати 3 склянки та 2 бульйонні кубики
  • Довести до кипіння, потім зменшити вогонь до мінімуму та тушкувати під кришкою протягом 1 години 45 хвилин
  • Потім зняти кришку і томити ще 30 хвилин, щоб рідина трохи витопилася і вийшов густий соус
  • Підкоригуйте смак сіллю та перцем. Якщо рагу здасться кислуватим, можна додати трохи цукру (не більше 1/2 чайної ложки за раз)
  • Взяти дуже велику каструлю, налити в неї води з 1 столовою ложкою солі та довести до кипіння
  • Викласти макарони і варити на 2 хвилини менше, ніж час приготування на упаковці, що рекомендується
  • Коли паста готова, за допомогою щипців перенести її з каструлі в рагу і додати 1 склянку води, в якій варилися макарони
  • Акуратно перемішати пасту двома ложками протягом 1-2 хвилин, доки вода випаровується. У вас вийде густий соус, який огортає пасту
  • Подавати з великою кількістю тертого пармезану, а ще краще з парміджано режено.

Каннелоні з яловичим фаршем

  • Складові (інгредієнти):
  • Фарш Праймбіф - 400 г
  • Цибулина - 1 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Часник - 6 зубчиків
  • Селера - 2 стебла
  • Червоне вино - 100 мл
  • М'ясний бульйон (курячий) - 250 мл
  • Помідори пелаті - 2 банки по 400 мл
  • Орегано сушений - 1 чайна ложка
  • Цукор - 1 щіпка
  • Томатне пюре - 1 столова ложка
  • Каннеллоні - 8 штук
  • Петрушка - пару гілочок
  • Оливкова олія

Приготування:

  • Очистьте моркву та цибулю
  • Порубайте разом із селерою на дрібні кубики
  • Обсмажте овочі на середньому вогні, поки не стануть м'якими
  • Далі відправте до них подрібнений часник і потримайте ще 2 хвилини
  • Додайте до них банку помідорів (без шкірки), орегано та томатну пасту Варіть соус 15 хвилин, поки не зменшиться
  • Наприкінці покладіть ложку цукру та розмішайте - він нейтралізує кислоту
  • У глибокій каструлі обсмажте фарш, доки не підрум'яниться
  • Влийте вино, бульйон, 1 банку томатів та посоліть
  • Доведіть все до кипіння, накрийте кришкою і залиште на повільному вогні протягом 45 хвилин або поки рідина не зменшиться
  • Начиніть каннелоні яловичим фаршем
  • Наперед добре розігрійте духовку до 180°С
  • Дно форми запікання заповніть половиною соусу
  • Розкладіть каннелоні
  • Зверху полийте соусом, що залишився, і посипте сиром (пармезаном або моцарелою)
  • Випікайте 35 хвилин до золотистого кольору
  • На перші 20 хвилин накрийте форму фольгою, щоб сир не пригорів, доки готується паста
  • Перед подачею приправте нарізаною петрушкою.

Оссобуко по-італійськи

Складові (інгредієнти):

  • 2-3 стейки з голяшки Праймбіф
  • 1 л яловичого або курячого бульйону
  • 150 мл білого вина
  • 2 ст. л. томатної пасти
  • 1 морква
  • 1 стебло селери
  • 1 цибулина, дрібно порізана
  • 4 зубчики часнику
  • 2 ч. л. солі
  • ½ ч.л. свіжомеленого чорного перцю
  • 5 гілочок свіжого чебрецю
  • 1 гілочка свіжого розмарину
  • 1 лавровий лист
  • 1 ч. л. апельсинової цедри
  • 50 мл оливкової олії
  • зелень петрушки
  • цедра 1 лимона (або половини апельсина)

Приготування:

  • Розігріваємо духовку до 160 ° С
  • М'ясо посипаємо сіллю і свіжомеленим перцем, потім обвалюємо в борошні
  • Розігріваємо жароміцну сковороду або каструлю на середньому вогні з додаванням олії
  • Голяшку злегка обсмажуємо по обидва боки до золотистої скоринки і перекладаємо на тарілку
  • У цю ж сковороду додаємо нарізані овочі: моркву, селеру, цибулю та часник, солимо і перемішуємо
  • Смажимо протягом 10 хвилин до м'якості
  • Додаємо приправи: розмарин, чебрець, лавровий лист і апельсинову цедру, наливаємо вино і гасимо все 3-4 хвилини, доки обсяг не зменшиться вдвічі
  • Додаємо томатну пасту та готуємо ще 4-5 хвилин до карамелізації
  • Повертаємо голяшку та повністю заливаємо її бульйоном 
  • Доводимо до кипіння на вогні вище за середнє, накриваємо кришкою або фольгою і ставимо запікатися в духовку на 3 години, поки м'ясо не відставатиме від кістки
  • Після закінчення готування охолодіть м'ясо прямо в сковороді
  • Дістаємо голяшку, а каструлю з рідиною (соусом) ставимо на плиту та доводимо до кипіння
  • Варимо на повільному вогні приблизно 15 хвилин, поки соус не загусне Наприкінці посипаємо рубаною петрушкою
  • Сервіруйте голяшку на тарілці, полийте навколо соусом і прикрасьте цедрою лимона та дрібно нарізаною петрушкою.

Гремолата - проста приправа до оссобуко

Складові (інгредієнти):

  • Лимон (середнього розміру) - 1-2 шт.
  • Часник - 1-2 зубчики
  • Зелень петрушки - 1 пучок

Приготування:

  • Лимон ретельно вимити та витерти насухо
  • Зняти жовтий шар шкірки та дуже тонко нарізати
  • Найзручніше скористатися ножем для цедри або натерти цедру на дрібній тертці
  • Подрібнений часник, зелень петрушки з'єднати з цедрою і добре перемішати
  • Посипати зверху відразу після приготування оссобуко або при порційній подачі.

Смачного!


 
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кулінарія
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