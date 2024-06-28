Італія. ТОП-7 страв кухні цієї дивовижної країни

Паста з соусом Болоньєзе (Рецепт Джеймі Олівера)

Складові (інгредієнти):

Фарш Праймбіф - 500 г

Томати у власному соку - 2 банки

Спагетті - 400-500 г

Цибуля - 2 шт.

Морква - 2 шт.

Часник - 2 зубчики

Бекон копчений - 2 скибочки

Стебло селери - 2 шт.

Орегано сушений – 2 ч.л.

Базилік - 1 невеликий пучок

Пармезан - 100 г

Оливкова олія

Морська сіль і свіжомелений чорний перець - за смаком

Приготування:

Тонко нарізаємо бекон

Очищуємо і подрібнюємо овочі (цибулю, часник, моркву та селеру) так, як ви любите

Для приготування вам знадобиться велика сковорода з високими стінками або каструля з товстим дном. Розігріваємо її на середньому вогні

Бекон підрум'янюємо на оливковій олії

Додаємо орегано та перемішуємо

Викладаємо овочі та обсмажуємо їх 5-7 хвилин, помішуючи кожні 30 секунд

Додаємо фарш та помідори

Приправляємо щіпкою солі та перцю

Обрізаємо стебла біля базиліка, дрібно-дрібно нарізаємо їх і відправляємо в соус

Коли соус закипить, зменшуємо вогонь

Готуємо під кришкою близько години, періодично перемішуючи

Поки соус готується, відварюємо пасту

Каструлю з готовим соусом знімаємо з вогню, додаємо натертий на дрібній тертці пармезан та листя базиліка

Половину соусу змішуємо з пастою

Соусом, що залишився, поливаємо пасту при подачі

Для прикраси збризкайте оливковою олією, посипте пармезаном, що залишився, і листочками базиліка.

Рецепт карпачо з яловичини

Складові (Інгредієнти):

Вирізка Праймбіф - 200 грам

Оливкова олія (ароматна, з фруктовим смаком)

Сіль (велика морська, подрібнити у ступці)

Чорний перець (свіжомелений)

Рукола або крес салат

Пармезан

Яєчний жовток - 2 шт.

Діжонська гірчиця - 2-3 чайні ложки

Лимонний сік - 2 столові ложки

Каперси - 2 столові ложки для прикраси

Підготовка до приготування:

Секрет найтоншої, пергаментної нарізки карпаччо - у заморожуванні. Набагато простіше нарізати карпаччо на слайсері, коли м'ясо таки трохи заморожене. Загорніть вирізку або м'якуш багаття в плівку і покладіть в морозильну камеру на годину.

Вручну нарізані шматочки виходять трохи товщі. Щоб вони танули в роті, загорніть їх у плівку, а потім розкотіть качалкою або трохи відбийте плоскою стороною молоточка. Тут немає потреби турбуватися про шкоду сирого м'яса: яловичина Праймбіф безпечна. Для тих, хто любить яловичину rare, а не в сирому вигляді, завжди є можливість швидко обсмажити м'ясо на розпеченій сковороді, а потім нарізати його, як карпаччо.

Приготування:

Наріжте яловичину найтоншими слайсами і розкладіть в один шар на великому блюді

Збризкайте оливковою олією, приправте сіллю та перцем

Накрийте плівкою і поставте в холодильник, поки готується соус

Спочатку промийте каперси у проточній воді від зайвої солі

Помістіть у блендер яєчні жовтки, трохи солі, гірчицю та лимонний сік, потім влийте у достатній кількості оливкової олії, щоб зробити легку емульсію

Вам знадобиться 75-100 мл олії

У центрі м'ясної страви викладіть жменю руколи, полийте соусом і розкладіть каперси

Подавати найкраще одразу ж.

Біфштекс по-флорентійськи

Складові (інгредієнти):

Стейк Портерхаус Праймбіф

Сіль

Перець

Оливкова олія

Приготування:

Флорентійський стейк найкраще готувати на вогні

Але підійде й велика чавунна сковорода

І гриль, і сковороду потрібно якнайсильніше розігріти

Сковорода та вугілля повинні бути розжарені до краю

Дістаємо стейк із вакуумної упаковки і неодмінно даємо полежати хвилин 15-30

Обов'язково ретельно протираємо поверхню стейка паперовим рушником — вона має бути сухою

М'ясо ні до, ні в час приготування солити і перчить не можна. Усі спеції – після

Смажте стейк близько 6 хвилин з кожного боку

Зверху нам потрібна хороша, щільна і красива скоринка, всередині напівсире м'ясо прожарювання Medium Rare

Як тільки м'ясо зняли з вогню, дайте йому охолонути і відпочити. Як мінімум 15 хвилин

Тільки тепер стейк можна посолити та поперчити

Збризкайте оливковою олією і подавайте гостям

Традиційним гарніром до нього вважається смажена картопля, шпинат, білі боби та тосканський хліб.

М'ясне рагу по-італійськи

Складові (інгредієнти):

1,2 кг м'якоті грудинки Праймбіф

1 ст. ложка солі

Чорний перець

3 ст. л. оливкової олії

3 зубчики часнику

1 цибулина

1 чашка нарізаної моркви

1 чашка нарізаного кубиками селери

800 г подрібнених консервованих помідорів

3 ст. л. томатної пасти

2 бульйонні кубики

3 склянки води

3 сушених лаврових листів

Сіль, перець - за смаком

500 г спагетті

Тертий сир пармезан або парміджано

Зелень свіжої петрушки

Приготування:

Яловичину висушити паперовими рушниками, нарізати кубиками або товстими скибочками та посипати сіллю та перцем

Розігріти сковорідку і на середньому вогні обсмажити м'ясо до коричневої скоринки на оливковій олії

Забрати на тарілку

На сковороду покласти часник та цибулю та обсмажити протягом 2 хвилин Потім додати моркву та селеру і повільно обсмажити ще 5 хвилин

Селера і морква, обсмажені з цибулею та часником, називається «soffritto» в італійській кулінарії. Це традиційна основа багатьох страв італійської кухні

Додати інгредієнти, що залишилися, і повернути яловичину в сковорідку, включаючи м'ясний сік, що виділився

Замість яловичого бульйону та склянки води, можна додати 3 склянки та 2 бульйонні кубики

Довести до кипіння, потім зменшити вогонь до мінімуму та тушкувати під кришкою протягом 1 години 45 хвилин

Потім зняти кришку і томити ще 30 хвилин, щоб рідина трохи витопилася і вийшов густий соус

Підкоригуйте смак сіллю та перцем. Якщо рагу здасться кислуватим, можна додати трохи цукру (не більше 1/2 чайної ложки за раз)

Взяти дуже велику каструлю, налити в неї води з 1 столовою ложкою солі та довести до кипіння

Викласти макарони і варити на 2 хвилини менше, ніж час приготування на упаковці, що рекомендується

Коли паста готова, за допомогою щипців перенести її з каструлі в рагу і додати 1 склянку води, в якій варилися макарони

Акуратно перемішати пасту двома ложками протягом 1-2 хвилин, доки вода випаровується. У вас вийде густий соус, який огортає пасту

Подавати з великою кількістю тертого пармезану, а ще краще з парміджано режено.

Каннелоні з яловичим фаршем

Складові (інгредієнти):

Фарш Праймбіф - 400 г

Цибулина - 1 шт.

Морква – 1 шт.

Часник - 6 зубчиків

Селера - 2 стебла

Червоне вино - 100 мл

М'ясний бульйон (курячий) - 250 мл

Помідори пелаті - 2 банки по 400 мл

Орегано сушений - 1 чайна ложка

Цукор - 1 щіпка

Томатне пюре - 1 столова ложка

Каннеллоні - 8 штук

Петрушка - пару гілочок

Оливкова олія

Приготування:

Очистьте моркву та цибулю

Порубайте разом із селерою на дрібні кубики

Обсмажте овочі на середньому вогні, поки не стануть м'якими

Далі відправте до них подрібнений часник і потримайте ще 2 хвилини

Додайте до них банку помідорів (без шкірки), орегано та томатну пасту Варіть соус 15 хвилин, поки не зменшиться

Наприкінці покладіть ложку цукру та розмішайте - він нейтралізує кислоту

У глибокій каструлі обсмажте фарш, доки не підрум'яниться

Влийте вино, бульйон, 1 банку томатів та посоліть

Доведіть все до кипіння, накрийте кришкою і залиште на повільному вогні протягом 45 хвилин або поки рідина не зменшиться

Начиніть каннелоні яловичим фаршем

Наперед добре розігрійте духовку до 180°С

Дно форми запікання заповніть половиною соусу

Розкладіть каннелоні

Зверху полийте соусом, що залишився, і посипте сиром (пармезаном або моцарелою)

Випікайте 35 хвилин до золотистого кольору

На перші 20 хвилин накрийте форму фольгою, щоб сир не пригорів, доки готується паста

Перед подачею приправте нарізаною петрушкою.

Оссобуко по-італійськи

Складові (інгредієнти):

2-3 стейки з голяшки Праймбіф

1 л яловичого або курячого бульйону

150 мл білого вина

2 ст. л. томатної пасти

1 морква

1 стебло селери

1 цибулина, дрібно порізана

4 зубчики часнику

2 ч. л. солі

½ ч.л. свіжомеленого чорного перцю

5 гілочок свіжого чебрецю

1 гілочка свіжого розмарину

1 лавровий лист

1 ч. л. апельсинової цедри

50 мл оливкової олії

зелень петрушки

цедра 1 лимона (або половини апельсина)

Приготування:

Розігріваємо духовку до 160 ° С

М'ясо посипаємо сіллю і свіжомеленим перцем, потім обвалюємо в борошні

Розігріваємо жароміцну сковороду або каструлю на середньому вогні з додаванням олії

Голяшку злегка обсмажуємо по обидва боки до золотистої скоринки і перекладаємо на тарілку

У цю ж сковороду додаємо нарізані овочі: моркву, селеру, цибулю та часник, солимо і перемішуємо

Смажимо протягом 10 хвилин до м'якості

Додаємо приправи: розмарин, чебрець, лавровий лист і апельсинову цедру, наливаємо вино і гасимо все 3-4 хвилини, доки обсяг не зменшиться вдвічі

Додаємо томатну пасту та готуємо ще 4-5 хвилин до карамелізації

Повертаємо голяшку та повністю заливаємо її бульйоном

Доводимо до кипіння на вогні вище за середнє, накриваємо кришкою або фольгою і ставимо запікатися в духовку на 3 години, поки м'ясо не відставатиме від кістки

Після закінчення готування охолодіть м'ясо прямо в сковороді

Дістаємо голяшку, а каструлю з рідиною (соусом) ставимо на плиту та доводимо до кипіння

Варимо на повільному вогні приблизно 15 хвилин, поки соус не загусне Наприкінці посипаємо рубаною петрушкою

Сервіруйте голяшку на тарілці, полийте навколо соусом і прикрасьте цедрою лимона та дрібно нарізаною петрушкою.

Гремолата - проста приправа до оссобуко

Складові (інгредієнти):

Лимон (середнього розміру) - 1-2 шт.

Часник - 1-2 зубчики

Зелень петрушки - 1 пучок

Приготування:

Лимон ретельно вимити та витерти насухо

Зняти жовтий шар шкірки та дуже тонко нарізати

Найзручніше скористатися ножем для цедри або натерти цедру на дрібній тертці

Подрібнений часник, зелень петрушки з'єднати з цедрою і добре перемішати

Посипати зверху відразу після приготування оссобуко або при порційній подачі.

Смачного!