Рекордні запаси: Київський центр крові продовжить забір 9 березня
У Київському центрі крові достатньо запасів, забір продовжиться 9 березня
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Потрібно дати донорам відпочити і відновити сили, а співробітникам Центру - обстежити та переробити вже набрану кров. Наразі запасів не просто достатньо - таких резервів за мирних часів робити не вдавалося ніколи", - йдеться в повідомленні.
Із 9 березня донорську кров приймають на правому та лівому берегах:
- вул. Максима Берлинського, 12 (8:00 – 16:00) – заготівля донорської крові та компонентів крові: плазма, тромбоцити (правобережна частина міста);
- вул. Петра Запорожця, 26 (8:00 – 16:00) – заготівля донорської крові (лівобережна частина міста).
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