Рекордні запаси: Київський центр крові продовжить забір 9 березня

Про це повідомляє пресслужба КМДА.



"Потрібно дати донорам відпочити і відновити сили, а співробітникам Центру - обстежити та переробити вже набрану кров. Наразі запасів не просто достатньо - таких резервів за мирних часів робити не вдавалося ніколи", - йдеться в повідомленні.



Із 9 березня донорську кров приймають на правому та лівому берегах:

вул. Максима Берлинського, 12 (8:00 – 16:00) – заготівля донорської крові та компонентів крові: плазма, тромбоцити (правобережна частина міста);

вул. Петра Запорожця, 26 (8:00 – 16:00) – заготівля донорської крові (лівобережна частина міста).

Київський центр крові опилюднив номери довідки: 093 199 34 16; 044-453-73-55; 044-468-27-80.