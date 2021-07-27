Рейс Київ-Батумі екстрено сів у Тбілісі через потужну зливу на узбережжі Чорного моря

Про це повідомляє Грузія Online.



Причиною посадки у Тбілісі українського рейсу Київ-Батумі стала потужна злива і туман на летовищі грузинського курорту.

Літак перечекав в аеропорту Тбілісі кілька годин. До цього моменту туман розсіявся і літак вилетів у напрямку Батумі.

"Всі інші регулярні рейси здійснюються за розкладом. Більше ніяких затримок через погодні умови немає", - заявили журналістам у Батумському аеропорту.



Також в аеропорту наголосили, що невелика затримка авіарейсу Львів - Батумі не пов'язана з грузинською стороною.



Через сильні зливи піднявся рівень води в річках на Заході Грузії. Зливи розмили дорогу біля Кутаїсі. Над її відновленням вже працюють.

На 7 кілометрі траси внутрішнього значення Алпана-Цагері стався зсув. Ця ділянка дороги повністю перекрита. У Сванетії річка Цхенісцкалі через проливні дощі вийшла з берегів і затопила близько 50 метрів центральної дороги біля села Сакдарі.Також піднявся рівень води в річці Інгурі. Паводки розмили опору залізобетонного моста на трасі Зугдіді-Джварі-Местіа-Ласділі.