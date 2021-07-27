Рейс Київ-Батумі екстрено сів у Тбілісі через потужну зливу на узбережжі Чорного моря
Через несприятливі метеоумови рейс українського авіаперевізника Yanair зробив вимушену посадку у Тбілісі
Про це повідомляє Грузія Online.
Причиною посадки у Тбілісі українського рейсу Київ-Батумі стала потужна злива і туман на летовищі грузинського курорту.
Літак перечекав в аеропорту Тбілісі кілька годин. До цього моменту туман розсіявся і літак вилетів у напрямку Батумі.
"Всі інші регулярні рейси здійснюються за розкладом. Більше ніяких затримок через погодні умови немає", - заявили журналістам у Батумському аеропорту.
Також в аеропорту наголосили, що невелика затримка авіарейсу Львів - Батумі не пов'язана з грузинською стороною.
Через сильні зливи піднявся рівень води в річках на Заході Грузії. Зливи розмили дорогу біля Кутаїсі. Над її відновленням вже працюють.
Також піднявся рівень води в річці Інгурі. Паводки розмили опору залізобетонного моста на трасі Зугдіді-Джварі-Местіа-Ласділі.
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