РФ частіше розміщує військову техніку у діючих школах та лікарнях, - ЦНС
Російські терористи продовжують розташовувати військову техніку у діючих школах та лікарнях на окупованих територіях
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Військова техніка окупантів все частіше з’являється біля діючих медичних та освітніх закладів. На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують використовувати цивільних у якості живого щита. Техніку розміщують поруч з відділеннями лікарень та поруч зі школами. Також там і розміщують й особовий склад", - йдеться у матеріалі.
ЦНС закликає цивільних, за можливості, виїхати з тимчасово окупованих територій.
- 17 січня у Центрі національного спротиву розповіли інформацію, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запідозрив спецслужби у можливій зраді.
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