РФ частіше розміщує військову техніку у діючих школах та лікарнях, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Військова техніка окупантів все частіше з’являється біля діючих медичних та освітніх закладів. На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують використовувати цивільних у якості живого щита. Техніку розміщують поруч з відділеннями лікарень та поруч зі школами. Також там і розміщують й особовий склад", - йдеться у матеріалі.

ЦНС закликає цивільних, за можливості, виїхати з тимчасово окупованих територій.

17 січня у Центрі національного спротиву розповіли інформацію, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запідозрив спецслужби у можливій зраді.

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