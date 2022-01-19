РФ назвала "провокацією" заяви про евакуацію російських дипломатів з України

Про це заявила представниця МЗС Росії Марія Захарова, повідомляє ТАСС.



За її словами, заяви прессекретарки Білого дому Джен Псакі про дані, що підтверджують підготовку евакуацію російських дипломатів з України, свідчать про залучення Вашингтона до "провокації" газети The New York Times.



"У мене питання, яка справа Псакі та американській стороні до того, що відбувається з посольствами інших країн? Це перше питання. Друге питання, навіть не питання, а ремарка. Це все можна схарактеризувати як провокативну поведінку", - заявила Захарова.



Нагадаємо, The New York Times писали, що РФ наказала евакуюватися дипломатам із двох консульств в Україні.

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заперечив евакуацію з України російських дипломатів, а речник українського МЗС Олег Ніколенко повідомив, що відомство не отримувало такої інформації від дипмісій жодної країни.



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