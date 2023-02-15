Про це пише Reuters із посиланням на звіт Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров'я.

Росія утримує щонайменше 6 000 українських дітей у спеціальних таборах для "політичного перевиховання", імовірно, що реальна кількість набагато більша.

Дослідники Єльського університету виявили щонайменше 43 табори та інші об’єкти, де утримували українських дітей. Деякі з установ замаскували під "оздоровчі". Так, усі табори знаходяться на території тимчасово окупованому Криму та РФ. Зокрема, 7 із них знаходяться в Криму, 2 - в Сибіру, один на Далекому Сході в Росії.

"Основною метою табору, який ми визначили, є політичне перевиховання", - сказав Натаніель Реймонд, один із дослідників, під час брифінгу.

У звіті мовиться, що деякі з дітей були передані в прийомні сім'ї в Росії або усиновлені росіянами. Зокрема зазначається, що наймолодшій дитині було лише чотири місяці, найстаршій - 17 років.