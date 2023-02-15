РФ утримує щонайменше 6 000 українських дітей у спеціальних закладах для "політичного перевиховання"
Росія забрала на політичне "перевиховання" якнайменше 6 000 дітей з України, їх утримують в тимчасово окупованому Криму та РФ, деяких із них віддали на усиновлення росіянами
Про це пише Reuters із посиланням на звіт Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров'я.
Росія утримує щонайменше 6 000 українських дітей у спеціальних таборах для "політичного перевиховання", імовірно, що реальна кількість набагато більша.
Дослідники Єльського університету виявили щонайменше 43 табори та інші об’єкти, де утримували українських дітей. Деякі з установ замаскували під "оздоровчі". Так, усі табори знаходяться на території тимчасово окупованому Криму та РФ. Зокрема, 7 із них знаходяться в Криму, 2 - в Сибіру, один на Далекому Сході в Росії.
"Основною метою табору, який ми визначили, є політичне перевиховання", - сказав Натаніель Реймонд, один із дослідників, під час брифінгу.
У звіті мовиться, що деякі з дітей були передані в прийомні сім'ї в Росії або усиновлені росіянами. Зокрема зазначається, що наймолодшій дитині було лише чотири місяці, найстаршій - 17 років.
- Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що російські окупанти збираються відправити українських дітей, які мешкають на тимчасово окупованій території Луганщини, у Карелію.
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