Росія другий день поспіль б'є рекорд смертності від коронавірусу

Про це пишуть російські ЗМІ.



Зазначимо, 28 червня в Росії на хвилі штаму Delta померли 652 людини.



За даними оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом, хвороба забрала життя 135,2 тис. росіян. Захворіли за останні 24 години 21 тис. 42 людини.



Загальна кількість заражених з початку пандемії досягло 5 млн 514 тис. осіб.



Наразі найбільше випадків заражень у Москві, Московській області та Петербурзі.

Нагадаємо, МЗС рекомендував українцям утриматись від поїздок до РФ, Індії, Великої Британії і Португалії через штам Delta