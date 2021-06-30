Росія другий день поспіль б'є рекорд смертності від коронавірусу
За 29 червня в Росії від коронавірусу померли 669 людей - на 17 більше, ніж попереднього дня
Про це пишуть російські ЗМІ.
Зазначимо, 28 червня в Росії на хвилі штаму Delta померли 652 людини.
За даними оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом, хвороба забрала життя 135,2 тис. росіян. Захворіли за останні 24 години 21 тис. 42 людини.
Загальна кількість заражених з початку пандемії досягло 5 млн 514 тис. осіб.
Наразі найбільше випадків заражень у Москві, Московській області та Петербурзі.
- Нагадаємо, МЗС рекомендував українцям утриматись від поїздок до РФ, Індії, Великої Британії і Португалії через штам Delta
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