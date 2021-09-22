Росія - головна військова загроза для Америки, - один із командувачів Збройних сил США
Очільник Північного командування Збройних сил США генерал Глен Ван Херк заявив, що Росія представляє для Сполучених Штатів головну військову загрозу
Про це він сказав в інтерв'ю журналу Air Force Magazine.
"Росія є головною військовою загрозою для батьківщини. Це не Китай, це Росія", - зазначив генерал.
Ван Херк вважає, Китай представляє довгострокову загрозу, але Росія, станом на зараз, у плані військ більш загрозлива.
"Підводні човни, бомбардувальники, крилаті ракети, такого роду можливості - Росія є основною загрозою", - підкреслив Херк.
Він додав, що США мають побоюватися обох країн.
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