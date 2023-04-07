Про це і не тільки світові ЗМІ писали 7 квітня:

The New York Times

Секретні плани Заходу щодо допомоги українським військовим проти Росії були опубліковані в соціальних мережах напередодні. Пентагон заявив, що розслідує як це сталося. Разом з тим, високопоставлений український чиновник повідомив, що витік військових планів США і НАТО виглядає як хід Росії, щоб "зірвати" контрнаступ. Російські ж провоєнні військові блогери застерегли від довіри будь-якій інформації в документах, а один навіть сказав, що витік міг бути роботою "західної розвідки, щоб ввести наше командування в оману".

Видання пише, що помічники Зеленського надсилають неоднозначні меседжі щодо Криму та можливості переговорів. Плутанина щодо можливої ​​зміни позиції українського уряду щодо повернення Криму з-під російської окупації викликала напередодні шквал публічних роз’яснень з боку чиновників в адміністрації президента Володимира Зеленського, які повторили свою обітницю звільнити всю територію України.

Україна готується до критичного весняного наступу, кажуть американські журналісти. Наближення кампанії перевірить рішучість військових. У жорстоких, але здебільшого статичних боях на засніжених, усипаних артилерією полях і в зруйнованих містах, Україна взимку відбила російський наступ. Тепер черга України йти в атаку. Зазначається, що скрізь є ознаки того, що він настане приблизно через місяць.

Країни НАТО розділилися щодо того, які політичні запевнення вони можуть надати Україні на наступному саміті НАТО в середині липня, оскільки Сполучені Штати, Німеччина та Франція протистоять тиску з боку союзників у Центральній та Східній Європі щодо надання будь-якої детальної "дорожньої карти" до членства, заявили західні чиновники після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО цього тижня.

Також йдеться про те, що новий посол США в Москві зустрівся в четвер із заступником міністра закордонних справ Росії, щоб обговорити затримання Росією Евана Гершковича, репортера The Wall Street Journal, який писав репортаж про Уральський регіон країни, коли його заарештувала російська влада.

Президент Франції Емманюель Макрон і лідер Китаю Сі Цзіньпін зосереджуються на економічних зв'язках, зауважують кореспонденти. Глави діержав відновили свій триденний саміт у п’ятницю в південнокитайському виробничому центрі Гуанчжоу, приділивши увагу економічним зв’язкам країн через день після того, як французький лідер закликав Пекін зробити більше, щоб допомогти припинити війну Росії в Україні.

Повідомляється, що спонуканий повномасштабним вторгненням Росії в Україну, уряд Ірландії перегляне свою давню політику військового нейтралітету на форумі, який відбудеться цього літа.

А російські прокурори попросили засудити відомого опозиційного політика Володимира Кара-Мурзу до 25 років ув'язнення, що є останньою ознакою того, що Кремль прагне придушити будь-яку публічну критику свого вторгнення в Україну.

The Washington Post

Пропонується аналіз, як Польща стала новим "центром тяжіння" в Європі. Зокрема, йдеться про візит Володимира Зеленського до польської столиці, що ознаменував зустріч близьких друзів і союзників, зв’язки між якими лише зміцнилися після нападу, розв’язаного Росією минулого року, кажуть автори. Раніше того ж дня президент Анджей Дуда нагородив свого українського колегу найвищою відзнакою Польщі – орденом Білого Орла, а Зеленський висловив подяку за активну роль, яку Польща зіграла у зосередженні підтримки опору України російському вторгненню та у прийнятті понад 1,5 мільйонів українських біженців. Більше у матеріалі.

Також видання повідомляє, що консульство США досі не отримало доступ до затриманого минулого тижня американського репортера Евана Гершковича, якого російська влада звинувачує у шпигунстві. А президент Франції Емманюель Макрон у Пекіні заявив, що світ очікує від китайського лідера Сі Цзіньпіна сприяння "повернути Росію до розуму" та сісти за стіл переговорів з Україною.Однак Європа закликала Китай не озброювати Росію, не надавати їй жодного військового обладнання, прямо чи опосередковано.

The Guardian

Пропонується фоторепортаж про відбудову постраждалих від війни вулиць в українських містах. Зазначається, що Україна відремонтувала, а в деяких випадках відбудувала багато об’єктів, зруйнованих російськими нападами, включаючи мости, дороги та урядові будівлі. Це лише початок того, що Київ описав як найбільшу реконструкцію з часів Другої світової війни і, мабуть, найдорожчу в історії, вартість якої оцінюється в пів трильйона доларів.

Кремль заявив, що його стратегічна мета в Україні – створити "новий світовий порядок". За словами міністра МЗС Росії Сергія Лаврова, "будь-які переговори мають базуватися на врахуванні російських інтересів, російських занепокоєнь. Йтиметься про принципи, на яких буде базуватися новий світовий порядок".

Китай і Франція у спільній заяві підтвердили свою відданість сприянню нерозповсюдження ядерної зброї, ядерному роззброєнню та мирному використанню ядерної енергії.

Видання пише, що у Кремлі слідкували за "важливими переговорами" між президентом Китаю Сі Цзіньпіном, його французьким колегою Емманюелем Макроном і головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, але висловили сумніви, що Китай змінить свою позицію щодо українського конфлікту під час зовнішній тиск.

Також пропонується аналіз, як Китай входить на більш ризикований простір, позиціонуючи себе як дипломатичну альтернативу США. Зазначається, що цього тижня Пекін змінив Нью-Йорк і ООН як дипломатичну столицю світу, прийнявши дві зустрічі, які мають потенціал для розблокування двох найглибших конфліктів у світі – дев’ятирічного конфлікту між Україною та Росією та 30-річного конфлікту між Ер-Ріядом і Тегераном.

Румунські фермери блокують кордони на знак протесту проти імпорту українського зерна, а Польща взагалі тимчасово припиняє імпорт, щоб пом'якшити вплив на ціни, однак транзит все одно буде дозволено. Зазначається, що цей крок був зроблений, коли тисячі фермерів протестували по всій Румунії через вплив українського імпорту зерна на ціни, блокуючи рух транспорту та пункти пропуску на кордоні тракторами та вантажівками та закликаючи Європейську комісію втрутитися.

А Туреччина заявляє, що обмеження на російський експорт необхідно зняти, щоб угода про зерно була продовжена.

Видання публікує розповідь українського письменника Андрія Куркова про львівський дух хіпі та як він переживає російське вторгнення. Як зазначає автор, українське місто стало притулком для довговолосих повстанців під совєтами, й ця традиція залишається дуже живою. У Львові в кафе на вулиці Генерала Григоренка, 1А живуть і працюють два десятки котів. Вони "працюють" як психотерапевти, приносячи полегшення клієнтам, які постраждали від війни. Туди ходять випити кави, поїсти тістечок і погладити котів. Кафе залишається відкритим навіть тоді, коли ракетний обстріл спричинив відключення електроенергії у всьому місті. Більше у статті.

Російський торговець зброєю Віктор Бут, звільнений з американської в’язниці минулого року, закликав експрезидента США Дональда Трампа шукати притулку в Росії, оскільки його життя було "під загрозою".

BBC

Російський рубль впав до найнижчого значення за рік після того, як Росія вторглася в Україну – 82 рублі за долар США. Як пише видання, Росія зазнала масштабних економічних санкцій після початку наступу на Україну в лютому 2022 року. Раніше цього року РФ заявила, що її економіка скоротилася на 2,1% у 2022 році, що набагато менше, ніж прогнозувалося падіння на 15%. Рубль також впав на 2% до 90,06 проти євро в п'ятницю вранці.

CNN

В Україні заявили, що гігантський літак Антонов Ан-225 був знищений під час вторгнення Росії. Але Україна каже, що знову літатиме. Журналісти поспілкувалися з пілотом "Мрії", більше читайте у матеріалі.

Президент Китаю Сі Цзіньпін сказав президенту Франції Емманюелю Макрону, що "ні в чиїх інтересах, щоб війна в Україні тривала". Згідно із заявою, Сі зазначив, що "в інтересах усіх пов’язаних сторін і всього світу якнайшвидше припинити вогонь і припинити війну".

Військова розвідка Великобританії вважає, що російські війська "відновили певний імпульс у битві за Бахмут" і "імовірно просунулися до центру міста". "На місцевому рівні "Вагнер" і командири російського Міноборони призупинили свою триваючу ворожнечу та покращили співпрацю", йдеться у по

Делегація Російського футбольного союзу проголосувала на виборах до Конгресу УЄФА в Лісабоні, незважаючи на санкції за вторгнення в Україну, про що підтвердили виданню в УЄФА CNN.

Gazeta Wyborcza

Міністр оборони Словаччини Ярослав Над заявив, що російські техніки могли вчинити диверсію на винищувачах МіГ-29, які належать словацьким військовим. За його словами, дефекти в роботі машин виявили українці, які приїхали до Словаччини за тиждень до передачі літаків, "привезли запчастини і оглянули їх". Виявилося, що "літаки можуть літати, але це не означає, що вони можуть вести бойові дії".

Також польське видання пише, що дірка в російському бюджеті несподівано перестала рости. У першому кварталі поточного року дефіцит бюджету Росії склав 2,4 трильйона рублів. Це майже 80 % річного плану, але напрочуд менше, ніж на кінець лютого. Детальніше у статті.

Пропонується інтерв'ю з польським художником Бартеком Кельбовичем, який створив 110 творів про Україну. Учасники зустрічі з Володимиром Зеленським під час його візиту до Варшави тримали плакати з портретом президента. Журналісти поговорили з художником, який створив цей плакат і подарував копію президенту України.