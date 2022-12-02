Росія поводиться агресивно. Голова Мюнхенської конференції закликав підтримати Україну на шляху повернення Криму

Про це повідомив колишній радник Ангели Меркель та голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Крим, безумовно, є частиною України, і Україна має повне право відвоювати і повернути свою територію. Тому рішення має ухвалювати Україна", - сказав він.

За його словами, Німеччина намагалася розв'язати проблему з Росією дипломатичним шляхом після початку її агресії проти України у 2014 році через переговори та мінські угоди.

"Тепер Росія відсунула усі ці зусилля на другий план - Росія поводиться дуже агресивно, Росія несе відповідальність за загибель десятків тисяч людей. Погляньте тільки на Маріуполь, на те, як вони його зруйнували! Вони зруйнували його так само, як Грозний. Тож ми повинні надавати всебічну підтримку українцям, і якщо Україна може повернути Крим, її необхідно підтримати", - додав Хосейн.

На окупованому півострові Крим військові комісаріати проводять підготовку до нової хвилі мобілізації. А на загарбаній території Херсонщини ворог посилив фільтраційні заходи.

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