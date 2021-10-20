Росія представляє критичну загрозу, - начальник британського штабу
Начальник штабу оборони Великобританії Ніколас Картер назвав Росію "критичною загрозою" для королівства через розробку нових підводних човнів
Про це повідомляє РБК-Україна.
За словами генерала, на тлі стрімкого розвитку політичних і військових технологій противники Великобританії стали не тільки займатися розробкою нових видів озброєння для створення конкурентних переваг, а й активніше вдаватися до дезінформації і використовувати проксі-формування для досягнення необхідних результатів.
"У даному контексті варто згадати Росію, яка, з нашої точки зору, представляє критичну загрозу. І Китай, який є для нас хронічним системним викликом", - сказав Картер.
Розробка Росією нових підводних човнів змушує Лондон реагувати на загрози, що з'являються.
"Північна Атлантика - це регіон, яким нам необхідно дуже уважно займатися, враховуючи підводні розробки Росії. Немає сумнівів у тому, що нам слід проводити курс на стримування", - зазначив воєначальник.
З цієї причини Лондон виступає за ідею формування коаліцій ad hoc, які в залежності від загрози будуть об'єднувати різні країни і і де центральна роль буде належати НАТО. Як приклад подібного Альянсу генерал навів відновлене нещодавно оборонне партнерство США, Великобританії та Австралії AUKUS.
При цьому в перспективі, згідно словам Картера, не виключено, що схожі союзи можуть виникнути і за участю чорноморських країн.
"Це можливо. Є ж у нас п'ятисторонній формат по Україні за участю Великобританії, США, Канади, Польщі та Литви. Ми можемо мати такі коаліції, в рамках яких будемо працювати за темами, що становлять взаємний інтерес", - сказав він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.2
Купівля 26.2Продаж 26.44
-
EUR
Купівля 30.38Продаж 30.73
- Актуальне
- Важливе