Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що у Росії вперше за 30 років скасували міжнародне авіашоу MAKS у 2023 році. Воно проводиться раз на два роки під Москвою. Зазвичай під час авіашоу РФ демонструє свій цивільний та військовий аерокосмічний сектор й таким чином залучає експортних клієнтів.

В міноборони Британії вважають, що шоу, ймовірно, скасували через загрозу атак безпілотників та міжнародну ізоляцію Росії на тлі війни проти України.

"Шоу, ймовірно, було скасовано здебільшого через серйозні занепокоєння безпекою після недавніх атак безпілотних літальних апаратів у Росії. Організатори, ймовірно, також усвідомлювали потенційну шкоду для репутації, якщо на захід приїде менше міжнародних делегацій", - зазначають у розвідці Великої Британії.

За даними розвідки, аерокосмічний сектор РФ страждає від міжнародних санкцій, а висококваліфікованих спеціалістів заохочують служити піхотою у власному ополченні космічного агентства Роскосмос

Також аналітики додали, що головнокомандувач повітряно-космічних сил РФ генерал Сергій Суровікін не з’являвся на публіці після невдалого заколоту Євгена Пригожина 24 червня, до якого він забезпечував зв’язок з Міноборони Росії.