Росія та Білорусь залишились без Konica, Minolta і Linux, - Мінцифри
Цифрова блокада країни-агресора та її поплічника продовжується
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Санкції технологічних компаній відкинуть Росію на 30 років назад у розвитку. За що ми їм і дякуємо", - написав урядовець та навів перелік компаній, що відмовились від співпраці з войовничими сусідами України:
- CD Projekt Red призупиняє співпрацю з російськими та білоруськими компаніями. Раніше польська студія зупинила продаж своїх ігор на території двох країн.
- Kurokesu UAB припинила постачання до РФ. Компанія Kurokesu з Литви прийняла рішення припинити постачання всієї продукції в Росію та Білорусь. Kurokesu розробляє камери наукового рівня та промислові камери для дронів, роботів, додатків машинного зору або звичайного споживчого використання.
- Hostinger International Ltd припинила роботу з російськими користувачами. Литовська компанія Hostinger призупинила всі продовження акаунтів та покупки з підключенням до Росії та Білорусі, а також припинила обробку валюти та платежів у рублях. Hostinger — постачальник вебхостингу та реєстратор доменів в Інтернеті.
- Konica Minolta Holdings Inc припинила операції у Росії. Компанія Konica Minolta призупинила внутрішні операції між європейською штаб-квартирою та російським підрозділом. Konica Minolta — один із провідних світових виробників фотокопірів, факсових апаратів, лазерних принтерів, медичного фотообладнання, оптичних компонентів та вимірювального обладнання.
- SUSE Software Solutions Germany GmbH припинила продажі до росії. Німецька компанія SUSE з розробки програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом призупинила всі прямі продажі до росії. Компанія розробляє та продає продукти Linux бізнес-клієнтам.
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