Росія вербує сербів на війну в Україні, Путін вперше від початку вторгнення тисне руку лідеру ЄС, а ЗСУ вражає ворожі склади ракетами ATACMS. Акценти світових ЗМІ 18 жовтня

На це і не тільки звертали увагу світові ЗМІ станом на ранок 18 жовтня.

Росія вербує сербів на війну в Україні

Витік списку антивоєнних викривачів свідчить про плани призову сотень сербів для поповнення російської армії, повідомляє The Guardian і розповідає історію сербів, які стали російськими солдатами.

На початку вересня Бранко сів на прямий рейс з Белграда до Москви, пише видання, після кількох днів перебування він разом з трьома іншими громадянами Сербії був доставлений до призовного пункту в Красногорську, де за один десь серби стали солдатами Росії та почали чекати на відправку в Україну.

"Бранко (не справжнє ім'я) став частиною останньої кампанії Москви з вербування сербів для участі в російській армії в Україні, оскільки Кремль прагне поповнити свої сили, виснажені 18 місяцями бойових дій", – зазначають у медіа.

На основі свідчень двох сербських бойовиків, які їздили до Росії, а також витоку списку завербованих сербів, The Guardian з'ясувала, що російські чиновники, схоже, планують завербувати сотні сербських громадян для поповнення армії.

Після початку вторгнення Путін лідер підписав наказ про скорочення мінімальної тривалості військової служби за контрактом для іноземців з п'яти років до одного, а також запропонував прискорений набір неросійських комбатантів.

"Сербія, кандидат на вступ до ЄС з 2012 року, намагається збалансувати історично тісні зв'язки з Росією та прагнення до інтеграції з Європою, а напруженість загострилася через війну в Україні, де багато сербів симпатизують Росії", – підкреслює видання.

Як додають аналітики, попри те, що кількість завербованих сербів поки що не виглядає достатньо значною, щоб відчутно вплинути на ситуацію на полі бою, дії Москви можуть призвести до загострення її відносин із Сербією, одним з небагатьох її союзників на заході.

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Очолював сербську схему вербування Давор Савічіч, який воював із 2014 року у війні проти України і був пов'язаний із ПВК "Вагнера". У своєму інтерв'ю Соловйову він відкрито розповів про те, як його поставили на чолі підрозділу сербських громадян в Україні.

"Зараз ми офіційно підписуємо контракт з російським міністерством оборони. Солдати проходять через Красногорський військкомат, – сказав Савічіч тоді, описуючи деталі, які збігаються з розповіддю Бранко про вербування. – Після додаткової підготовки хлопців відправляють на Луганський напрямок".

Точна кількість сербів, які підписали контракт з російськими військовими, залишається невідомою. Антивоєнна російська група інформаторів "Орден республіки" надала The Guardian список із 13 сербів, які, як повідомляється, підписали контракт з російськими військовими з вересня.

Призовна кампанія ризикує посилити напруженість у відносинах між Москвою і Белградом. Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич застеріг сербів від вступу до російських лав. З того часу понад два десятки сербських націоналістів були притягнуті до кримінальної відповідальності.

Путін вперше від початку вторгнення тисне руку лідеру ЄС

Путін вперше потиснув руку лідеру ЄС після початку вторгнення в Україну, пише Politico. Цим лідером став прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який також прибув до Китаю.

Посилаючись на російське ІА ТАСС, Орбан сказав Путіну, що: "Угорщина ніколи не прагнула конфронтувати з Росією. Швидше навпаки: Угорщина завжди мала на меті побудову і розширення найкращих комунікацій".

Зустріч відбулася у вівторок під час дводенного форуму, присвяченого 10-й річниці ініціативи президента Китаю Сі Цзіньпіна "Один пояс, один шлях", де Орбан і Путін обговорили співпрацю в галузі транспортування природного газу і сирої нафти, а також ядерної енергетики.

"Протягом багатьох років угорський лідер підтримував тісні особисті стосунки з Путіним і не поспішав засуджувати вторгнення Москви в Україну, а також займав дружню до Росії позицію в конфлікті", – підкреслює Politico.

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ЗСУ вражає ворожі склади та літаки ракетами ATACMS

Українські військові випустили версію наданих США ракет великої дальності ATACMS для ураження російських військових літаків і складів боєприпасів в окупованій Україні, повідомляє The Washington Post, посилаючись на високопоставленого українського військового. Це стало першим відомим випадком використання Києвом цих боєприпасів.

ЗСУ випустили 18 ракет по цілях в окупованих Бердянську та Луганську. Як нагадує WP, Україна понад рік переконувала Вашингтон надіслати "ПТРК", які можуть вражати цілі на відстані 100 миль і більше. Далі, ніж інша зброя, яку Сполучені Штати надали Києву.

Американський чиновник, знайомий з поставками, повідомив, що ракети мають дальність дії близько 100 миль, що є середнім показником для різних типів ПТРК. За словами чиновника, це було перше використання Україною цієї ракетної системи.

"Ці удари демонструють нову здатність України вражати ключові цілі в глибині утримуваної Росією території, що може дозволити їй завдати значної шкоди російській техніці і арсеналам, а також вбити або поранити окупаційних російських солдатів далеко від лінії фронту", – зазначають у виданні.

Нові можливості можуть створити вкрай необхідний імпульс для відвоювання українською армією окупованих територій.

Сили спеціальних операцій України підтвердили у вівторок у Telegram, що вони провели нічну операцію під назвою "Dragonfly" в Бердянську та в окупованій Луганській області, що призвело до "значних втрат" з російського боку. Були знищені дев'ять вертольотів, зенітну ракетну установку, склад боєприпасів і різну спеціальну техніку, що знаходилася на аеродромах, пише WP із посиланням на повідомлення.

Україна вже давно лобіювала отримання цієї зброї. Тим часом американські чиновники спочатку відхилили ці запити, занепокоєні тим, що Україна може використати зброю, надану США, для завдання ударів по цілях на території Росії. Адміністрація Байдена побоювалася, що такий крок може призвести до різкої ескалації участі Сполучених Штатів у війні.

Разом із тим представники Пентагону попередили, що ракети не вирішать інших проблем, з якими стикаються українські військові.