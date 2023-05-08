Про це в ефірі Еспресо заявив політолог Євген Магда.

"Я думаю, це буде залежати від результатів виборів у Туреччині. Росіяни для себе визначили, що вони де-факто підтримують Ердогана і будуть від цього відштовхуватися. Росія не просто хоче заблокувати вивезення українського зерна, а забезпечити вивезення свого і добрив своїх і білоруських. Я думаю, ми все у травні побачимо, відділимо зерна від полови у позиції російського ведмедя", - вважає він.

Вибори у Туреччині призначено на 14 травня.