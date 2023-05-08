Росія визначатиме позицію щодо "зернової угоди", опираючись на вибори в Туреччині, - політолог Магда
Продовження угоди щодо експорту українського зерна буде залежати від результатів виборів у Туреччині - росіяни будуть відштовхуватися від підтримки Реджепа Ердогана
Про це в ефірі Еспресо заявив політолог Євген Магда.
"Я думаю, це буде залежати від результатів виборів у Туреччині. Росіяни для себе визначили, що вони де-факто підтримують Ердогана і будуть від цього відштовхуватися. Росія не просто хоче заблокувати вивезення українського зерна, а забезпечити вивезення свого і добрив своїх і білоруських. Я думаю, ми все у травні побачимо, відділимо зерна від полови у позиції російського ведмедя", - вважає він.
Вибори у Туреччині призначено на 14 травня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.26
Купівля 37.26Продаж 37.83
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе