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Росія воюватиме північнокорейськими боєприпасами, Україна на крок ближче до повернення Криму. Акценти світових ЗМІ 12 вересня

Юрій Мартинович
12 вересня, 2023 вiвторок
10:55
Світ про Україну міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань поїздка лідера Північної Кореї до Росії і можлива поставка боєприпасів взамін на продовольство і технології, а також "українізація" Емманюалея Макрона

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 12 вересня.

Україна все ближче до Криму

Фото: Крим.Реалії

 

Чи не всі ЗМІ написали про повернення Україною так званих "вишок Бойка". У BBC відзначили, що успішно відновила контроль над чотирма газовими буровими платформами в північній частині Чорного моря, неподалік від Кримського півострова. На відео операції, яка, за словами України, відбулася ще минулого місяця, демонструє, як спецназ виводить російську військову техніку.

"Росія також втратила можливість повністю контролювати акваторію Чорного моря, — йдеться у коментарі до опублікованого відео, — що робить Україну на багато морських миль ближчою до повернення Криму".

Росія захопила контроль над цими вишками ще у 2015 році, незабаром після того, як вона незаконно анексувала Крим. Боротьба за контроль над цими стратегічними водами точиться з минулого року.

Як відзначають BBC, повідомлення України про операцію неможливо перевірити незалежно, але 27 серпня Міністерство оборони Великої Британії написало у Twitter, що навколо газових платформ були "сутички". Платформи мають цінні ресурси вуглеводнів, заявили в Міноборони, і могли використовуватися як "бази передового розгортання, місця посадки вертольотів і для розміщення ракетних систем великої дальності".

У Politico написали, що після неодноразових бойових дій "українські війська захопили стратегічно важливі об’єкти - "вишки Бойка".

Зближення Путіна і Кіма

Кім Чен Ин та Путін

Фото: gettyimages

 

Також важливою темою про яку акцентували міжнародні ЗМІ стала подорож лідера Північної Кореї Кім Чен Ина до Росії. The Washington Post написали, що "Кім прямує до Росії з рідкісним козирем: зброєю, яку хоче Путін".

Очікується, що угода щодо зброї стане головною темою порядку денного, оскільки північнокорейський лідер Кім Чен Ин прямує до Росії для зустрічі з президентом Володимиром Путіним, уряд якого прагне поповнити запаси, виснажені під час війни проти України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що очікує "повномасштабного" візиту з переговорами між делегаціями та "офіційною вечерею".

"Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до Росії з рідкісною розмінною монетою напередодні зустрічі з президентом Володимиром Путіним. Очікується, що двоє лідерів обговорять можливу угоду про зброю для посилення бойових сил Росії в Україні. Ось чому вони зустрічаються і чого можуть захотіти Путін і Кім. Це буде перша відома міжнародна поїздка Кіма після введення суворого закриття кордону через пандемію на початку 2020 року. Росія та Китай стали першими відвідувачами Північної Кореї після пандемії в липні", - відзначають журналісти.

Зустріч у Владивостоці, ймовірно, посилить занепокоєння у Вашингтоні та столицях-однодумців щодо посилення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном на критичному етапі війни Росії в Україні. Офіційні особи США та Південної Кореї також попередили, що Північна Корея може отримати критичні технології від Росії для посилення ядерних амбіцій Пхеньяна.

Обидва лідери все більше виявляють, що їхні передбачувані інтереси збігаються в їхніх зусиллях зменшити вплив США в регіоні.

За словами американських і південнокорейських офіційних осіб і експертів з питань безпеки, Кім Чен Чен Ин, швидше за все, попросить продовольчу допомогу та збройові технології в обмін на постачання Росії боєприпасів радянського виробництва. Пхеньян також, ймовірно, буде зацікавлений у збільшенні кількості північнокорейських робітників, які працюють у Росії для отримання так необхідної іноземної валюти, незважаючи на заборони ООН.

У The Guardian відзначили, що жоден з лідерів не планує проводити прес-конференцію. Також немає підтвердження щодо точного місця проведення зустрічі чи самої участі Кім Чен Ина в економічному форумі.

За словами офіційного інформаційного агентства Північної Кореї KCNA, у його подорожі Кіма супроводжують високопоставлені урядовці, включаючи військовослужбовців. Вважається, що до складу делегації увійшли його міністр закордонних справ Чхве Сун Хуей і відомі члени партії, відповідальні за оборонну промисловість і військові справи, в тому числі директор департаменту промисловості озброєнь Чо Чун Рьон.

Майкл Медден, експерт з лідерства Північної Кореї у вашингтонському Центрі Стімсона, сказав: "Присутність Джо Чун Рьонга вказує на те, що Північна Корея та Росія укладуть певний тип угоди щодо купівлі/продажу боєприпасів".

Чи зможе Макрон стати ключовим союзником України

на фото Зеленський і Макрон

Фото: elysee.fr

 

Politico присвятило статтю президенту Франції Еммануелю Макрону, написавши про "його повільний, але сміливий розворот в сторону України". Макрон пропустив свій "момент Черчілля" на початку війни, але зараз президент Франції виступає за майбутнє України в НАТО та ЄС.

"Зіткнувшись із нарощуванням військової сили Росії та подальшим вторгненням до свого сусіда, Макрон пірнув у кролячу нору безрезультатних переговорів із Володимиром Путіним. У той момент, коли він міг стати лідером Європи, він прорахувався і не перехопив політичну ініціативу", - відзначають журналісти.

Натомість у Європі саме такі, як євроскептичний британський прем’єр-міністр Борис Джонсон, взяли на себе ініціативу зі згуртування підтримки президента Володимира Зеленського та надання зброї. Тоді як Джонсон був героєм у Києві, Макрон розлютив українців, наполягаючи на тому, що Путіна не можна принижувати, і припускаючи, що Москва заслуговує на "гарантії безпеки". Україна, за словами президента Франції, "скоріш за все, за десятиліття" до вступу в ЄС.

Але з тих пір у Парижі відбулися кардинальні зміни. Французький президент тепер взяв на себе мантію одного з найсильніших союзників України, обіцяючи підтримку "до перемоги", прагнучи керувати такими питаннями, як членство в НАТО та військова підтримка, в той час коли європейці стурбовані тим, що підтримка США втрачає силу, і зростає занепокоєння, що потенційне президентство Дональда Трампа може позбавити Україну її найважливішого союзника.

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Війна з Росією
Емманюель Макрон
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