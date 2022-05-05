Росія застосувала проти України майже 2000 ракет від початку повномасштабного вторгнення, - Зеленський у зверненні до народу Данії
Ракети переважно потрапили у цивільні об'єкти і забрали багато життів простих українців – лише навчальних закладів окупанти зруйнували вже більше як півтори тисячі
Про це повідомив Володимир Зеленський у зверненні до народу Данії у річницю визволення від фашистської окупації.
"Пам'ятаю, як звертався до вас і до фолькетенгу на 34-й день широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Я говорив тоді, що РФ проти нас застосувала 1370 ракет – на сьогодні вже 1993. Просто уявіть скільки життів вони забрали. Більшість з них вдарили по невійськових об'єктах. Тоді, 29 березня, я говорив вам, що російські окупанти зруйнували 773 освітніх об'єкти у нашій країні, а на сьогодні – вже вдвічі більше 1554. Це дитячі садочки, школи, університети – ось проти чого воює російська армія в Україні", - зазначив президент України.
- Напередодні очільник МЗС Данії закликав Захід надавати Україні необхідну зброю та запроваджувати жорсткі санкції проти РФ.
- Також Данія стала першим донором Фонду з відновлення зруйнованих енергооб'єктів України.
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