Росія застосувала проти України майже 2000 ракет від початку повномасштабного вторгнення, - Зеленський у зверненні до народу Данії

Про це повідомив Володимир Зеленський у зверненні до народу Данії у річницю визволення від фашистської окупації.

"Пам'ятаю, як звертався до вас і до фолькетенгу на 34-й день широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Я говорив тоді, що РФ проти нас застосувала 1370 ракет – на сьогодні вже 1993. Просто уявіть скільки життів вони забрали. Більшість з них вдарили по невійськових об'єктах. Тоді, 29 березня, я говорив вам, що російські окупанти зруйнували 773 освітніх об'єкти у нашій країні, а на сьогодні – вже вдвічі більше 1554. Це дитячі садочки, школи, університети – ось проти чого воює російська армія в Україні", - зазначив президент України.

Напередодні очільник МЗС Данії закликав Захід надавати Україні необхідну зброю та запроваджувати жорсткі санкції проти РФ.

Також Данія стала першим донором Фонду з відновлення зруйнованих енергооб'єктів України.

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