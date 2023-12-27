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Війна з Росією: хроніка
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Росія здійснила 465 хімічних атак території України з початку повномасштабного вторгнення

27 грудня, 2023 середа
09:44
Війна з Росією Хімічна зброя

Сили оборони України зафіксували за час повномасштабного вторгнення 465 фактів застосування Росією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами

Про це пише Командування Сил підтримки Збройних Сил України.

Зазначається, що лише за грудень 2023 року Україна зафіксувала 81 випадок.

"При цьому динаміка застосування зростає. Так, всього за один день 19 грудня Росія здійснила 8 атак із використанням хімічних речовин", - йдеться у повідомленні.

Найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР та ручна газова граната "Дрофа-ПМ", які скидає з БПЛА.

Проте застосовуються і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. А також здійснюються артилерійські обстріли з вмістом хімічнонебезпечних речовин.

Крім цього, 14 грудня виявлено застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом невідомої хімічної речовини.

Водночас 28 випадків застосування небезпечних хімічних речовин було задокументовано і направлено для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин Командування Сил підтримки спільно зі Службою безпеки України.

  • 810-та окрема бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії підтвердила, що навмисно використовує хімічну зброю проти ЗСУ, що є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія.
Україна
Росія
російська армія
хімічна зброя
злочини проти людства
воєнні злочини Росії
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