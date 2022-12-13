Росіяни мінують позиції на Таврійському напрямку, - речник ЗСУ
Російські війська створюють ешелоновану оборону на Таврійському напрямку - там роблять інженерні обладнання та мінні загородження
Про це повідомив в ефірі Еспресо начальник об’єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін.
"Певні роботи на Кримському мосту проводяться. За нашими даними, до відновлення мосту ще далеко", - сказав він.
За словами Єріна, ворог постійно укріплює свої позиції.
"Він створює певну ешелоновану оборону на Таврійському напрямку. Окрім інженерного обладнання своїх позицій ворог також намагається створювати мінні загородження, щоб не дати нашим військам атакувати, коли прийде час. Нам відомо про його дії і ми готові до їх подолання і подальших дій", - підсумував речник.
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