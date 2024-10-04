OpenAI залучила $6,6 млрд від інвесторів: тепер компанію оцінюють у $157 млрд

Про це повідомило Reuters.

До фінансування залучено постійних інвесторів венчурного капіталу, зокрема Thrive Capital і Khosla Ventures, а також найбільшого корпоративного спонсора Microsoft.

Закриття фондів збігається з поточними зусиллями з реструктуризації компанії та змінами керівників.

Свої вклади зробили Altimeter Capital, Fidelity, SoftBank, а також державна інвестиційна компанія Абу-Дабі MGX.

Головний фінансовий директор OpenAI Сара Фріар повідомила співробітникам, що компанія зможе надати їм ліквідність через тендерну пропозицію про викуплення їхніх акцій компанії після фінансування, хоча, згідно з джерелом, жодних подробиць і часу не визначено.

Джерела додали, що Thrive Capital, яка виділила близько $1,2 млрд шляхом поєднання власного фонду та спеціального фонду для дрібних інвесторів, домовилася про можливість інвестувати ще $1 млрд наступного року за такою ж оцінкою, якщо компанія штучного інтелекту досягне цільового доходу.

Компанія Apple не приєдналася до фінансування, повідомили джерела.

Кадрові зміни не зменшили ентузіазму більшості інвесторів, які, згідно з прогнозами генерального директора OpenAI Сема Альтмана, очікують значного зростання.

Компанія має намір отримати $3,6 млрд доходу цього року при зростаючих збитках понад $5 млрд. Прогнозується значне зростання доходу наступного року до $11,6 млрд.