OpenAI залучила $6,6 млрд від інвесторів: тепер компанію оцінюють у $157 млрд
Творці ChatGPT, компанія OpenAI залучила $6,6 млрд від інвесторів. Тепер компанію оцінюють у $157 млрд, що може зробити її однією з найдорожчих приватних компаній у світі
Про це повідомило Reuters.
До фінансування залучено постійних інвесторів венчурного капіталу, зокрема Thrive Capital і Khosla Ventures, а також найбільшого корпоративного спонсора Microsoft.
Закриття фондів збігається з поточними зусиллями з реструктуризації компанії та змінами керівників.
Свої вклади зробили Altimeter Capital, Fidelity, SoftBank, а також державна інвестиційна компанія Абу-Дабі MGX.
Головний фінансовий директор OpenAI Сара Фріар повідомила співробітникам, що компанія зможе надати їм ліквідність через тендерну пропозицію про викуплення їхніх акцій компанії після фінансування, хоча, згідно з джерелом, жодних подробиць і часу не визначено.
Джерела додали, що Thrive Capital, яка виділила близько $1,2 млрд шляхом поєднання власного фонду та спеціального фонду для дрібних інвесторів, домовилася про можливість інвестувати ще $1 млрд наступного року за такою ж оцінкою, якщо компанія штучного інтелекту досягне цільового доходу.
Компанія Apple не приєдналася до фінансування, повідомили джерела.
Кадрові зміни не зменшили ентузіазму більшості інвесторів, які, згідно з прогнозами генерального директора OpenAI Сема Альтмана, очікують значного зростання.
Компанія має намір отримати $3,6 млрд доходу цього року при зростаючих збитках понад $5 млрд. Прогнозується значне зростання доходу наступного року до $11,6 млрд.
- Американська компанія Open AI заявила, що кількість користувачів ChatGPT подвоїлася менш ніж за рік: чат-бот на основі штучного інтелекту щотижня використовують 200 млн людей.
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