Медіаконсультантка поділилася деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Я не хочу слухати інтервʼю росіянина, який каже, як нам у Києві називати наші вулиці. Як хочемо, так і називаємо. Ви у себе в Росії розберіться, як називати ваші вулиці. А ми тут самі вирішимо, яку площу іменем Василя Стуса називати і чи взагалі нам потрібен той Толстой", - зазначила Данилюк-Ярмолаєва.

Журналістка наголосила, що дуже прикро, що за кошти платників податків росіяни мають медійний майданчик для поширення своїх думок.

"Телеканал "Freedom" - іграшка в руках Офісу президента - вартує платникам податків 160 млн грн. Це дуже некрасиво, що ми спонсоруємо своїми коштами неестетичних персонажів (таких як російський поет Дмитро Биков - ред), які кидають голову українців у відвертий кал", - зауважив Марина Данилюк-Ярмолаєва.

8 червня стало відомо, що в Україні створять раду з дерусифікації, декомунізації та деколонізації.

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