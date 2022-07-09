Росіяни не повинні лізти у справи українців і повчати нас, як називати вулиці наших міст, - журналістка Данилюк-Ярмолаєва
Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва вважає, що росіяни не повинні лізти у справи українців, тим більше повчати нас, як називати ті чи інші вулиці, площі та проспекти наших міст
Медіаконсультантка поділилася деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Я не хочу слухати інтервʼю росіянина, який каже, як нам у Києві називати наші вулиці. Як хочемо, так і називаємо. Ви у себе в Росії розберіться, як називати ваші вулиці. А ми тут самі вирішимо, яку площу іменем Василя Стуса називати і чи взагалі нам потрібен той Толстой", - зазначила Данилюк-Ярмолаєва.
Журналістка наголосила, що дуже прикро, що за кошти платників податків росіяни мають медійний майданчик для поширення своїх думок.
"Телеканал "Freedom" - іграшка в руках Офісу президента - вартує платникам податків 160 млн грн. Це дуже некрасиво, що ми спонсоруємо своїми коштами неестетичних персонажів (таких як російський поет Дмитро Биков - ред), які кидають голову українців у відвертий кал", - зауважив Марина Данилюк-Ярмолаєва.
- 8 червня стало відомо, що в Україні створять раду з дерусифікації, декомунізації та деколонізації.
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