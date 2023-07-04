Росіяни посилюють антиукраїнську пропаганду на окупованій частині Запорізької області
Російські загарбники запевняють мешканців тимчасово окупованої частини Запорізької області в тому, що українська влада нібито не може забезпечити належний рівень життя на підконтрольних їй територіях
Про це інформує Центр національного спротиву.
Так більшість ворожих телеграм-каналів та спільнот в інших соцмережах поширюють наративи про те, що українська влада, на відміну від російського керівництва, нібито не спроможна забезпечити належний рівень життя на підконтрольних їй територіях.
Також окупанти розповсюджують фейкову інформацію про "незаконне підвищення цін на комунальні послуги в Запоріжжі" та "поширення епідемії кишкових захворювань через недбалість комунальних служб у районних центрах". Крім того, загарбники запевняють мешканців ТОТ у тому, що керівництво Нікополя нібито нехтує безпекою громадян і має в населеному пункті занедбані укриття. Також вони стверджують, що влада Новомосковська нібито краде бюджетні кошти на закупівлі консервів.
- 4 липня Центр нацспротиву повідомив, що російські військові продовжують мінувати окуповані території на півдні України - у Мелітопольському районі Запорізької області вони встановлюють міни на ґрунтових дорогах і засіяних полях.
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