Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Найбільше страждає Куп'янський район. Так, за минулу добу там зазнали поранень п'ятеро людей, серед них - 10-річна та 17-річна сестри.

Також поранення отримав 45-річний чоловік у Чугуївському районі області. Він підірвався на міні під час збирання грибів. Така сама ситуація відбулася з 24-річним чоловіком в Ізюмському районі.

Олег Синєгубов вкотре нагадав про мінну небезпеку й закликав утриматися від прогулянок лісом.

"Вкотре нагадую усім – відвідування лісів зараз є дуже небезпечним через велику кількість мін та нерозірваних боєприпасів. Тільки за минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили на території області 578 вибухонебезпечних предметів. Закликаю утриматися від відвідування лісів, зараз це може коштувати життя або здоров'я", - наголосив він.

Раніше Комісія ООН надала докази воєнних злочинів Росії, скоєних на території України від початку повномасштабної війни.

23 вересня завершилася ексгумація одного з масових поховань в Ізюмі.