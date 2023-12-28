Росіяни розповсюджують фейк про підготовку до масової мобілізації жінок

Про це пише Центр протидії дезінформації.

"У лавах ЗСУ, за даними Міноборони, служать майже 43 тис. жінок-добровольців. Військовослужбовицям через особливості жіночого тіла було незручно працювати зі зброєю у "чоловічому" варіанті бронежилета, тому адаптований варіант елементу захисту має вигнуту назовні бронеплиту, а його вага стартує від 10,5 кг", - йдеться у повідомленні.

Що стосується "мобілізації жінок", то на пресконференції за підсумками 2023 року президент Володимир Зеленський сказав, що не підпише відповідний закон.

"Мобілізація жінок? Ні, не підпишу", - запевнив очільник країни.