Росіяни розповсюджують фейк про підготовку до масової мобілізації жінок
Вчора, 27 грудня, Міноборони затвердило перший бронежилет для військовослужбовиць, а росіяни на основі цього почали розповсюджувати фейк про масову мобілізацію жінок
Про це пише Центр протидії дезінформації.
"У лавах ЗСУ, за даними Міноборони, служать майже 43 тис. жінок-добровольців. Військовослужбовицям через особливості жіночого тіла було незручно працювати зі зброєю у "чоловічому" варіанті бронежилета, тому адаптований варіант елементу захисту має вигнуту назовні бронеплиту, а його вага стартує від 10,5 кг", - йдеться у повідомленні.
Що стосується "мобілізації жінок", то на пресконференції за підсумками 2023 року президент Володимир Зеленський сказав, що не підпише відповідний закон.
"Мобілізація жінок? Ні, не підпишу", - запевнив очільник країни.
- 27 грудня Міноборони сертифікувало перший бронежилет для військовослужбовиць.
- У вівторок, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський дав пресконференцію за підсумками 2023 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.76 Купівля 37.76Продаж 38.37
- EUR Купівля 41.58Продаж 42.62
- Актуальне
- Важливе