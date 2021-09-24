Росіяни в ОРДЛО інтенсивно тренують танкістів, артилеристів і розвідників та почали масштабні навчання за участі цивільних, - розвідка
Російське командування в ОРДЛО нарощує інтенсивність бойової підготовки у двох армійських корпусах
Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони.
Окупанти почали мобілізаційні командно-штабні навчання із залученням цивільних сил та призваних резервістів.
Збори з резервістами проводяться у два етапи: підготовчий і заліковий.
Під керівництвом російських інструкторів поводяться заняття у підрозділах:
- артилерійських;
- танкових;
- мотострілецьких;
- розвідувальних;
- інженерно-саперних.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.57
Купівля 26.57Продаж 26.81
-
EUR
Купівля 31.06Продаж 31.45
- Актуальне
- Важливе