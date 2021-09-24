Росіяни в ОРДЛО інтенсивно тренують танкістів, артилеристів і розвідників та почали масштабні навчання за участі цивільних, - розвідка

Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони.

Окупанти почали мобілізаційні командно-штабні навчання із залученням цивільних сил та призваних резервістів.



Збори з резервістами проводяться у два етапи: підготовчий і заліковий.

Під керівництвом російських інструкторів поводяться заняття у підрозділах:

артилерійських;

танкових;

мотострілецьких;

розвідувальних;

інженерно-саперних.

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Вони виконують стрільби та розвідувально-диверсійну підготовку.