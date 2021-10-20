Росіяни в зоні ООС застосували заборонену зброю та поранили українського військового
У середу, 20 жовтня, станом на 17:00 російські окупаційні війська у районі проведення Операції об'єднаних сил 9 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши у тому числі заборонене Мінськими домовленостями озброєння
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Поблизу Березового загарбники скоїли обстріл зі стрілецької зброї.
Біля Красногорівки окупанти стріляли із заборонених Мінськими угодами 120-мм і 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У напрямку Золотого-4 росіяни двічі здійснили обстріли, застосувавши 120-мм міномети, протитанковий ракетний комплекс і стрілецьку зброю.
У районі Новолуганського ворожі війська двічи обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Троїцького загарбники стріляли з 82-мм мінометів.
У бік Причепилівки російсько-окупаційні війська били зі стрілецької зброї.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, імовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.
Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Бійця госпіталізовано, стан його здоров'я задовільний.
Українські військові відповіли на ворожі обстріли вогнем із дозволеного озброєння.
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