Росіяни в зоні ООС застосували заборонену зброю та поранили українського військового

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



Поблизу Березового загарбники скоїли обстріл зі стрілецької зброї.



Біля Красногорівки окупанти стріляли із заборонених Мінськими угодами 120-мм і 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



У напрямку Золотого-4 росіяни двічі здійснили обстріли, застосувавши 120-мм міномети, протитанковий ракетний комплекс і стрілецьку зброю.



У районі Новолуганського ворожі війська двічи обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.



Поблизу Троїцького загарбники стріляли з 82-мм мінометів.



У бік Причепилівки російсько-окупаційні війська били зі стрілецької зброї.



Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, імовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.



Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Бійця госпіталізовано, стан його здоров'я задовільний.



Українські військові відповіли на ворожі обстріли вогнем із дозволеного озброєння.

