Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Російські терористи випустили декілька ракет із зенітно-ракетних комплексів С-300. Обстріляли місто та прилеглі населені пункти. Зафіксовано влучання в колишній авторинок. Жертв немає", – написав він.

Про те, що Миколаїв вранці 20 жовтня обстріляли ракетами С-300, дещо раніше також повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Прильоти С-300 по місту. Без жертв і руйнувань. Тільки газони псують", – написав він.

Під час брифінгу в Медіацентрі Укрінформ міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що, попередньо, ракети С-300 впали на відкритих територіях, триває обстеження. Докладнішу інформацію пообіцяв надати згодом.

У ніч на 20 жовтня українські воїни знищили на Миколаївщині 14 іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Як зазначив Сєнкевич, ще 5 дронів долетіти до міста: 4 влучили в місцевий навчальний заклад, ще один упав на приватну територію. На місці влучань виникли пожежі, однак рятувальники все оперативно загасили.

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