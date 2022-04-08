English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни завершують відновлення боєздатності підрозділів у районах Брянської та Курської областей. У Білорусі здійснюється відбір так званих добровольців, - Генштаб

Росіяни завершують відновлення боєздатності підрозділів у районах Брянської та Курської областей. У Білорусі здійснюється відбір так званих добровольців, - Генштаб

8 квітня, 2022 п'ятниця
06:55
війна з Росією білоруські військові

Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія завершує відновлення боєздатності підрозділів у районах Брянської та Курської областей, а у Білорусі здійснюється відбір так званих добровольців

Оперативну інформацію Генштаб поширив у Facebook.

"ЗС Білорусі проводять заходи оперативної та бойової підготовки на полігонах по всій території країни. До чотирьох батальйонних тактичних груп залучено для виконання завдань з посилення охорони українсько-білоруського кордону.  За наявною інформацією, на території РБ здійснюється відбір так званих добровольців із числа білорусів для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії. Інформація уточнюється. Ворог завершує відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового у районах Брянської та Курської областей", - йдеться у звіті Генштабу.

Залишається ймовірність завдання ракетних і авіаційних ударів з території Білорусі по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.

Основні зусилля російські загарбники продовжують зосереджувати на захопленні Маріуполя, веденні наступу у районі міста Ізюм, прориві оборони угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку. 

На Південнобузькому напрямку ворог намагається не допустити просування наших військ.

"Окремі підрозділи зі складу 6-ї, 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, берегових військ балтійського та північного флотів здійснюють заходи оперативного обладнання території. Основна увага приділяється відновленню ділянок залізниці з міста Куп’янськ до міст Харків, Ізюм та Сватове. Для цього залучено підрозділи залізничних військ 38-ї окремої залізничної бригади  Західного військового округу з Ярославля", - наголошують у ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків. Для недопущення просування наших військ загарбники ставлять мінно-вибухові загородження.

В тимчасово зайнятому місті Ізюм представники "ДНР" виконують функції місцевої "поліції", здійснюють незаконну перевірку документів, обшуки осіб та приміщень місцевого населення.

Підрозділи окупаційних військ зосереджують зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та встановленні контролю над містом Маріуполь. Продовжують ведення штурмових дій на більшості напрямків. 

"Ворог не перестає завдавати авіаційних ударів та вести обстріли цивільної інфраструктури, зокрема й із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Таку діяльність зафіксовано в районах населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк, Новотошківське, Попасна, Новозванівка, Суха Балка, Новоселівка Друга, Степне, Троїцьке, Новобахмутівка, Мар’їнка та Солодке", - повідомили у Генштабі.

В районах населених пунктів Рубіжне, Попасна, Нижнє, Новотошківське, Золоте та Борівське окупанти намагалися здійснювати штурмові дії, успіху не мали. 

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійські системи, десять одиниць броньованої та одинадцять - автомобільної техніки противника.

Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ударів по місцях скупчення військ противника.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Білорусь
РФ
російська агресія
Генштаб
війна
Генштаб ЗСУ
звіти
Читайте також:
7 квітня, 2022 четвер
Українські військові знищили "елітну" 38-у мотострілецьку бригаду РФ, - штаб Сухопутних військ ЗСУ
техніка окупантів
6 квітня, 2022 середа
"Разом ми сила!", - у Генштабі показали, який вигляд має захоплена під час контрнаступальної операції техніка та боєприпаси до неї
Олаф Шольц
6 квітня, 2022 середа
100 млрд євро, які Шольц виділив на німецьку армію, змінять баланс сил у Європі капітально, – російський соціолог з Німеччини
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.83
  • EUR
    Купівля 31.9
    Продаж 32.61
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
8 квітня
07:54
Росіяни завдали ракетного удару по Одесі, - ОВА
07:52
Микола Княжицький
Жодного рішення державних органів про обмеження мовлення "Еспресо" не було, але технічно це зробив в.о. директора Концерну РРТ і хтось тепер використовує це, - Княжицький
07:26
За добу від обстрілів окупантів сталися 24 пожежі в житлових будинках, поблизу Рубіжного й Попасної росіяни намагалися здійснити штурм, - Гайдай
07:10
Україна ЄС
ЄС планує виділити додаткові €500 млн на закупівлю військового спорядження для України
07:10
Кіркоров
Сергій Руденко: Народні і заслужені артисти України на службі у Путіна
06:44
Visa MasterCard
Казахстанський Altyn Bank допомагає росіянам оформляти картки Visa та Mastercard в обхід санкцій, - "Схеми"
06:42
Британське видання Vogue помістило фото з Миколаєва на обкладинку
Британське видання Vogue помістило фото з Миколаєва на обкладинку
06:39
хімічна атака
Була проведена відповідна робота. Лікарні готові до порятунку українців після хімічних атак, - Данілов
06:30
Лоренцо Пеллегріні
Ліга конференцій: результати всіх матчів четверга
06:00
обстріл Суми
Сумщину звільнено від російських військ, проводиться розмінування території, - голова ОВА
06:00
Ліга Європи
Ліга Європи: результати всіх матчів чвертьфіналу
05:43
Мелітополь
Російські війська вкрали разом з вантажівками весь гумвантаж для Мелітополя, - мер
05:23
Олексій Данілов
Чоловіків, які покидали Україну після початку повномасштабної війни в Україні, на зворотному шляху перевірятимуть, чи законний був виїзд, - Данілов
04:53
Буча після звільнення, Київщина
Ознаки того, що людей згвалтували, катували, стратили, а в деяких випадках осквернили їх тіла, - це образа нашої загальної людяності, - Байден
04:34
Денис Шмигаль
Україна хоче отримати частину арештованих російських активів у найближчі пів року, - Шмигаль
04:04
Александер Чеферін
Я б не був серйозним президентом, якби спершу говорив у медіа, а вже потім звертався до виконкому, - очільник УЄФА Чеферін про виключення Росії з організації
03:52
Тимчасові переселенці на Львівському вокзалі
В Україні офіційно зареєстровано більше ніж 500 тис. нових вимушених переселенців
03:17
Олександр Усик
Олександр за тиждень війни втратив 10 кг, - дружина Усика про форму боксера
02:37
На Луганщині поблизу автобусної зупинки знайшли міни окупантів
Україна перетворилась на одну з найбільш замінованих країн світу, - Верещук
02:07
Скабєєва
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 7 квітня
01:44
ірпінь
В Ірпені до 11 квітня ввели комендантську годину
01:20
Одеса пляж міна
Росія завдала ракетний удар по Одещині з моря: вражено об'єкти інфраструктури
01:07
Каховське водосховище
На Каховському водосховищі окупанти розстріляли човен з мирними людьми, які намагались втекти з Херсонщини
00:54
Тбілісі
У Грузії одну з площ столиці можуть перейменувати на честь Героїв України
00:48
Герой України
Зеленський відзначив нагородами 344 військових, п’ятьом присвоїв звання Героя України
00:36
санкції проти Росії
Країни ЄС схвалили нові санкції проти Росії, серед них й ембарго на імпорт вугілля
00:33
окупанти
На Херсонщині росіяни згвалтували 16-річну вагітну дівчину і 78-річну бабусю
00:23
Латвія
9 травня у Латвії буде днем пам'яті українців, загиблих в результаті агресивної війни РФ
00:14
окупанти Маріуполь
Катували й підпалили. На Харківщині знайшли тіла трьох замордованих російськими окупантами мешканців
00:01
Фінляндія
Фінляндія може подати заявку на вступ до НАТО ще до кінця квітня 2022 року, - ЗМІ
2022, четвер
7 квітня
23:50
Зеленський
У Маріуполі російські пропагандисти готують "дзеркальну відповідь" на те, що відбулось у Бучі, - Зеленський
23:49
Олексій Данілов
В Україні оприлюднять реєстр колаборантів, - Данілов
23:35
Засідання Генасамблеї ООН
Росія погрожувала дипломатам ООН перед призупинкою її участі у Раді з прав людини - СNN
23:33
До Києва повертаються дипломатичні представники інших держав, - Зеленський
23:13
знищена техніка ворога
90 мертвих рашистів, 4 збитих танки, 5 БМП та один літак, - в оперативно-тактичному угрупованні "Схід" опублікували звіт роботи за 7 квітня
23:03
Олексій Резніков
Резніков закликав партнерів надавати Україні важке і наступальне озброєння, зокрема й таке, як у НАТО
22:57
Легендарний Pink Floyd записав пісню на підтримку України з вокалом соліста "Бумбокс"
22:55
обстріл Дніпропетровщини
Упродовж дня окупанти тричі обстрілювали Дніпропетровщину, четверо людей загинуло
22:42
Теракт у Тель-Авіві
У центрі Тель-Авіва теракт. Є загиблі та поранені. Відео
22:28
Олег Синєгубов
Підстав для евакуації жителів Харкова немає, – голова ОВА
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV