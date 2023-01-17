Російська армія обстріляла коледж у звільненому Куп’янську: будівля майже знищена
Російські загарбники завдали ракетного удару по коледжу у звільненому місті Куп’янськ на Харківщині, будівля майже повністю знищена
Про це повідомив у telegram начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти знову обстріляли місто Куп'янськ. Сьогодні близько 14:30 ворожа ракета С-300 влучила у Куп'янський автотранспортний фаховий коледж. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Однак приміщення навчального закладу майже повністю зруйновано", - йдеться у дописі.
- Російські загарбники вранці 16 січня обстріляли Куп'янськ Харківської області, унаслідок чого поранення дістали двоє людей.
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