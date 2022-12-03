Російський народ різко не перейде до протесту проти війни як такої, - Фейгін

Про це в ефірі Еспресо заявив російський опозиціонер Марк Фейгін.

"Народ не розуміє стану справ. У нього з широкої картинки маленький екран калейдоскопа. Вузькість цього діапазону дає йому зрозуміти, що проблема не у війні як такій. Навряд чи ми дочекаємось від народу різкого динамічного переходу до протесту проти війни як такої. Вони дуже зациклені на матеріальному. Для того, щоб над цим піднятися, потрібно мати ідейне начало, якесь виховання. Розуміння разом з моральним відчуттям, якого немає. У Казані танкове училище бунтувало, тому що немає дров. Якщо дрова є - то все нормально", - розповів він.