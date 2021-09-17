Розгляд антиолігархічного закону без висновку Венеційської комісії – це недружній крок щодо європейських партнерів, - Герасимов

Про це заявив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов на брифінгу після засідання комітету національної безпеки і оборони.

"Без висновку Венеційської комісії розгляд будь-якого законопроекту українським парламентом, особливо тоді коли в українській Конституції написано, що нашої метою є вступ до ЄС, – є неправильним і нелегітимним. Тому всі опозиційні фракції звернулися до голови ВРУ, аби він надіслав листа в Венеційську комісію. Вона підтвердила його отримання і сьогодні починає його аналіз", – сказав Герасимов.

"Сам закон є антиконституційним і на меті ставить не боротьбу з олігархами, а політичні переслідування. Це всім зрозуміло, і сьогодні всі, хто читав його, дотримуються саме такої думки", – додав народний депутат.

Він наголосив, що дії влади можуть бути розцінені як недружні по відношенню до європейських партнерів України.

Крім цього Артур Герасимов зазначив, що засідання комітету є нелегітимним. "У міжсесійний період депутати мають повідомлятися за декілька діб до початку засідання. Їм мають надаватися всі матеріали. Там з усього комітету, на мою думку, читав цей законопроект один депутат. 1200 правок – і станом на 23-00 цієї таблиці ще не було. Якщо ця "книга" сьогодні з’явилася, то як вони сьогодні збираються голосувати і приймати рішення", – зауважив Герасимов.