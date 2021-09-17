Розгляд антиолігархічного закону без висновку Венеційської комісії – це недружній крок щодо європейських партнерів, - Герасимов
Неприпустимо розглядати антиолігархічний закон без висновку Венеційської комісії, якщо Україна продовжує курс на євроінтеграцію
Про це заявив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов на брифінгу після засідання комітету національної безпеки і оборони.
"Без висновку Венеційської комісії розгляд будь-якого законопроекту українським парламентом, особливо тоді коли в українській Конституції написано, що нашої метою є вступ до ЄС, – є неправильним і нелегітимним. Тому всі опозиційні фракції звернулися до голови ВРУ, аби він надіслав листа в Венеційську комісію. Вона підтвердила його отримання і сьогодні починає його аналіз", – сказав Герасимов.
"Сам закон є антиконституційним і на меті ставить не боротьбу з олігархами, а політичні переслідування. Це всім зрозуміло, і сьогодні всі, хто читав його, дотримуються саме такої думки", – додав народний депутат.
Він наголосив, що дії влади можуть бути розцінені як недружні по відношенню до європейських партнерів України.
Крім цього Артур Герасимов зазначив, що засідання комітету є нелегітимним. "У міжсесійний період депутати мають повідомлятися за декілька діб до початку засідання. Їм мають надаватися всі матеріали. Там з усього комітету, на мою думку, читав цей законопроект один депутат. 1200 правок – і станом на 23-00 цієї таблиці ще не було. Якщо ця "книга" сьогодні з’явилася, то як вони сьогодні збираються голосувати і приймати рішення", – зауважив Герасимов.
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