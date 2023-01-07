Про це Зеленський написав у twitter.

За словами президента, допомога США є життєво важливою для успіху України на полі бою.

"Вітаємо Кевіна Маккарті з обранням спікером Палати представників. Підтримка США в усіх сферах була життєво важливою для успіху України на полі бою. Ми розраховуємо на вашу постійну підтримку та подальшу допомогу США, що наблизить нашу спільну перемогу", - написав Зеленський.

7 січня після 15 турів голосування представник Республіканської партії Кевін Маккарті став спікером Палати представників Сполучених Штатів Америки.

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