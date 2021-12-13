Розстріл Майдану: суд допитав чинного депутата Кубіва у справі ексначальника управління СБУ Києва

Про це повідомляє ГО "Адвокатська дорадча група" у Facebook.



“Під час Майдану Кубів був комендантом Будинку Профспілок, де внаслідок силового штурму сталася пожежа. Кубів у суді розвіяв міфи про самовільне захоплення Будинку профспілок протестувальниками, про утримання там зброї та про існування якоїсь секретної лабораторії ⁠- такі чутки поширювалися, аби дискредитувати мирні протести”, - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, Кубів був свідком пожежі і бачив, як займисті речовини закидувалися до приміщення Будинку профспілок.



Депутат заявив, що наступного дня після побиття студентів 30 листопада 2013 року створили комітет опору. Оскільки тоді це була неділя, то з керівником Федерації профспілок Юрієм Куликом було укладено угоду на один день про те, що протестувальники можуть розташуватися в Будинку профспілок.



Він додав, що оплату оренди визначили окремо, також окремо було визначили оплату електроенергії і послуг з харчування тих людей, що лишалися на ніч.



“Це все було офіційно. Особисто я проплачував оренду. Інші проплати були більші. Це були добровільні внески людей”, - сказав депутат.



Кубів, говорячи про пожежу у Будинку профспілок, заявив, що був очевидцем того, як на другий поверх через вікно кинули невідомі предмети, а один з них розбився на три частини і спалахнув вогонь.



“Тоді ми підбігли в ліву частину і побачили з боку Костельної розбите вікно. Там були правоохоронці: люди в касках з кийками. Тому я можу стверджувати, що я був очевидцем того, як міліція закинула пластиковий пристрій в пресцентр Будинку профспілок. Зелена кімната, яку ми також орендували, вже палала ⁠— з-під дверей ішов чорний дим”, - зазначив він.



Коли Кубів говорив про штурм 18 лютого 2014 року, він зазначив, що засідання штабу спротиву відбувалися щодня, і на одному з таких засідань колишній народний депутат Геннадій Москаль повідомив, що правоохоронці готуються до штурму, і тоді ж з’явилася заява тодішніх голови МВС Віталія Захарченка та керівника СБУ Олександра Якименка, “і ми були названі терористами”.



“Нам поставили ультиматум спочатку до 16-ї години, потім до 18-ї. У центральній частині міста було багато працівників міліції з кийками та зброєю. Були зупинені транспортні під’їзди до центру. Нам треба було взяти продукти харчування і нам потрібно було йти пішки метрів 700 вниз в бік Подолу. Все було огороджено, нас не пропускали: стояли машини, люди в цивільному і міліція. Відбувалося справжнє страхіття. Били молодих людей, людей старшого віку. Це були варвари, які представляли спецслужби. Зокрема це були Беркут, Альфа та інші підрозділи”, - додав Кубів.



Довідка: ексочільник управління СБУ у Києві Олександр Щеголєв обвинувачується в організації та здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані способом проведення антитерористичної силової операції у Будинку профспілок у Києві.



Нагадаємо, 24 вересня 2021 Офіс генпрокурора повідомив про підозру екскомандиру батальйону "Беркут" в Харківській області за обставинами організації незаконного перешкоджання акціям протесту 18 лютого 2014 року в Києві.