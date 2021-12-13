Розстріл Майдану: суд допитав чинного депутата Кубіва у справі ексначальника управління СБУ Києва
Шевченківський районний суд Києва допитав чинного народного депутата і колишнього першого віцепрем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва у справі колишнього начальника управління СБУ в Києві та області Олександра Щеголєва, причетного до силового штурму на Майдані 18 лютого 2014 року
Про це повідомляє ГО "Адвокатська дорадча група" у Facebook.
“Під час Майдану Кубів був комендантом Будинку Профспілок, де внаслідок силового штурму сталася пожежа. Кубів у суді розвіяв міфи про самовільне захоплення Будинку профспілок протестувальниками, про утримання там зброї та про існування якоїсь секретної лабораторії - такі чутки поширювалися, аби дискредитувати мирні протести”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Кубів був свідком пожежі і бачив, як займисті речовини закидувалися до приміщення Будинку профспілок.
Депутат заявив, що наступного дня після побиття студентів 30 листопада 2013 року створили комітет опору. Оскільки тоді це була неділя, то з керівником Федерації профспілок Юрієм Куликом було укладено угоду на один день про те, що протестувальники можуть розташуватися в Будинку профспілок.
Він додав, що оплату оренди визначили окремо, також окремо було визначили оплату електроенергії і послуг з харчування тих людей, що лишалися на ніч.
“Це все було офіційно. Особисто я проплачував оренду. Інші проплати були більші. Це були добровільні внески людей”, - сказав депутат.
Кубів, говорячи про пожежу у Будинку профспілок, заявив, що був очевидцем того, як на другий поверх через вікно кинули невідомі предмети, а один з них розбився на три частини і спалахнув вогонь.
“Тоді ми підбігли в ліву частину і побачили з боку Костельної розбите вікно. Там були правоохоронці: люди в касках з кийками. Тому я можу стверджувати, що я був очевидцем того, як міліція закинула пластиковий пристрій в пресцентр Будинку профспілок. Зелена кімната, яку ми також орендували, вже палала — з-під дверей ішов чорний дим”, - зазначив він.
Коли Кубів говорив про штурм 18 лютого 2014 року, він зазначив, що засідання штабу спротиву відбувалися щодня, і на одному з таких засідань колишній народний депутат Геннадій Москаль повідомив, що правоохоронці готуються до штурму, і тоді ж з’явилася заява тодішніх голови МВС Віталія Захарченка та керівника СБУ Олександра Якименка, “і ми були названі терористами”.
“Нам поставили ультиматум спочатку до 16-ї години, потім до 18-ї. У центральній частині міста було багато працівників міліції з кийками та зброєю. Були зупинені транспортні під’їзди до центру. Нам треба було взяти продукти харчування і нам потрібно було йти пішки метрів 700 вниз в бік Подолу. Все було огороджено, нас не пропускали: стояли машини, люди в цивільному і міліція. Відбувалося справжнє страхіття. Били молодих людей, людей старшого віку. Це були варвари, які представляли спецслужби. Зокрема це були Беркут, Альфа та інші підрозділи”, - додав Кубів.
Довідка: ексочільник управління СБУ у Києві Олександр Щеголєв обвинувачується в організації та здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані способом проведення антитерористичної силової операції у Будинку профспілок у Києві.
- Нагадаємо, 24 вересня 2021 Офіс генпрокурора повідомив про підозру екскомандиру батальйону "Беркут" в Харківській області за обставинами організації незаконного перешкоджання акціям протесту 18 лютого 2014 року в Києві.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.81
Купівля 26.81Продаж 27.09
-
EUR
Купівля 30.18Продаж 30.59
- Актуальне
- Важливе