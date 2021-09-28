"Розвалював" оборонну сферу з 2014 року: СБУ затримала ексчиновника бронетанкового заводу, який розікрав 12 млн грн і втік в ОРДЛО

Про це повідомила пресслужба СБУ.



Згідно з повідомленням, СБУ затримала колишнього топчиновника державного підприємства "Київський бронетанковий завод", який перебував на цій посаді протягом 2014 року. Посадовець завдав державі збитків на 12 млн грн і втік на окуповані території ОРДЛО, щоб уникнути покарання.



Зазначається, що зловмисник організував розкрадання коштів, які були виділені на модернізацію військової техніки.



За даними слідства, чоловік зареєстрував кілька фіктивних компаній у різних регіонах України, зокрема у Києві та Київській області. Згодом на підставі фіктивних договорів чоловік переводив на рахунки вказаних компаній кошти, призначені на виконання державного замовлення. Розрахунки здійснювалися або за завищеними тарифами, або взагалі за невиконані роботи. Таким чином відбувалося "виведення" бюджетних коштів і переведення їх у готівку з подальшим привласненням учасниками схеми.



Так, внаслідок майже піврічної протиправної діяльності посадовці держава отримала збитки у розмірі 12 млн грн.



Наприкінці 2014 року, для уникнення відповідальності за злочинну діяльність, він перебрався на окуповану терористами територію.



У пресслужбі зазначили, що оперативники встановили місце перебування зловмисника і затримали його під час перетину лінії розмежування з тимчасово окупованою територіє на КПВВ "Станиця Луганська".



Експосадовці оголошено про підозру у привласненні та розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, а також у службовому підробленні. Наразі його доставлено до Дарницького районного суду для обрання йому міри запобіжного захду.

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